Zamora, escenario privilegiado del primer eclipse total de sol en un siglo que pone a la provincia en el mapa mundial

El Viaducto Martín Gil sobre el embalse de Ricobayo, en la provincia de Zamora Diputación de Zamora

Las claves

Las claves Generado con IA Zamora será uno de los mejores lugares del mundo para observar el eclipse total de sol del 12 de agosto, el primero visible en la península Ibérica en casi un siglo. La provincia ha aprovechado este fenómeno para posicionarse como destino de turismo astronómico, combinando cielos limpios, patrimonio, naturaleza y gastronomía. La Diputación ha preparado actividades, conciertos y campañas de concienciación para que la experiencia sea completa y segura, recomendando planificar la visita y usar gafas homologadas. Lugares como Benavente, las lagunas de Villafáfila y la zona de Sanabria destacan como puntos privilegiados para disfrutar del eclipse en Zamora.

El próximo 12 de agosto, al caer la tarde, la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol. Durante unos segundos o poco más de un minuto, el día se convertirá en noche en gran parte de la provincia de Zamora.

Será el primer eclipse total de sol visible en la península Ibérica en casi un siglo. Y el siguiente no llegará hasta dentro de casi otros cien años.

Un fenómeno natural irrepetible que ha convertido a la provincia zamorana en uno de los escenarios privilegiados de Europa.

'El cielo nos ha elegido'

La Junta de Castilla y León ha resumido el momento con un lema que suena a destino y a oportunidad: 'El cielo nos ha elegido'.

El vicepresidente primero y diputado de Educación, Cultura, Turismo, Emigración y Patrimonio Artístico de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte, lo suscribe sin reservas en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

"Gran parte de Castilla y León, incluyendo Zamora, es uno de los mejores lugares para ver este eclipse", afirma.

No se trata solo de la oscuridad. Se trata de la combinación casi perfecta que ofrece la provincia: cielos limpios y de calidad para la observación astronómica, un patrimonio histórico de primer orden, espacios naturales abiertos y una gastronomía que invita a quedarse.

"Es una conjunción muy bonita para pasar unos días con nosotros y también para ponernos en el mapa del turismo astronómico", añade.

Gracias a este fenómeno, mercados que quizás nunca se hubieran fijado en Zamora han puesto ya sus ojos en ella. Y no solo por el eclipse, sino para volver.

Anuncio de 'Zamora Eclipsa' Diputación de Zamora

Dos años de anticipación

La Diputación no esperó a que el fenómeno estuviera a la vuelta de la esquina. Empezó a hablar de él en Fitur 2024, cuando aún faltaban dos años.

"Algunos nos decían casi que estábamos locos promocionando un evento que estaba a dos años vista", recuerda López de la Parte. El tiempo les ha dado la razón. El eclipse se ha convertido en un revulsivo turístico y económico para el país, para la Comunidad y, de forma especial, para la provincia de Zamora.

"Va a mover a cientos de miles de personas", asegura. Y no solo durante esos segundos o ese minuto y medio de totalidad. Ha abierto mercados, fundamentalmente el americano y el del norte de Europa, que, de otra forma, no hubieran puesto sus ojos en destinos de interior como la provincia zamorana.

"Han conocido la provincia de Zamora y esperamos que nos abran esos mercados", subraya.

Durante dos años la institución ha posicionado el territorio vendiendo patrimonio artístico, natural, gastronomía y turismo enológico, siempre unidos al turismo de las estrellas.

Dónde mirar al cielo

No toda la provincia disfrutará de la totalidad. Zamora es peculiar: dentro de Castilla y León hay provincias donde no se verá nada de ella, como Salamanca, y en esta hay zonas de totalidad y zonas que quedan fuera.

Anuncio de 'Zamora Eclipsa' en el municipio zamorano de Benavente Diputación de Zamora

"Mientras te muevas del suroeste al noroeste de la provincia te vas encontrando con más tiempo", explica el diputado.

La capital se sitúa justo en el límite sur de la franja. "De la capital para el sur no se ve la totalidad del eclipse, por lo tanto cualquier lugar desde la capital al norte es un buen lugar para verlo", apunta López de la Parte.

Benavente se ha convertido en punto prioritario por sus infraestructuras, habitantes, hospital y comunicaciones. También destacan las lagunas de Villafáfila, en Tierra de Campos, y toda la zona de Sanabria.

Hay una condición esencial: el eclipse ocurre al atardecer. "Hay que observarlo en un lugar donde no haya montañas porque podrían ocultar el eclipse", señala.

La recomendación es práctica y clara. Hay aplicaciones que ayudan a elegir el punto, pero conviene hacerlo con antelación. "No se sabe exactamente cuántas personas se pueden desplazar", advierte, porque llegarán visitantes del extranjero, de otras provincias y de Portugal, donde tampoco hay totalidad.

"Pedimos que la gente sepa con anterioridad dónde lo va a ver, que dejen el lugar en las condiciones en que se lo encontraron y tomen todas las precauciones", insiste.

Seguir las recomendaciones de Protección Civil y utilizar únicamente gafas con homologación certificada es imprescindible.

Más allá de la oscuridad

La Diputación lleva más de dos años preparando el terreno para que la experiencia sea completa.

Ha organizado conferencias en colegios e institutos, semanas del eclipse en Benavente para concienciar a la población y charlas de información en las cabeceras de comarca sobre la importancia histórica de estos fenómenos y las medidas de precaución, especialmente para los más pequeños.

Ha colaborado con la Asociación Zamorana de Astronomía y ha llevado observatorios móviles para que los niños puedan ver las estrellas que volverán en agosto, fundamentalmente a Benavente.

También ha impulsado cursos para profesionales y observaciones durante los fines de semana. "Buscamos ofrecer ese turismo de las estrellas como complemento a lo que ya hay", explica López de la Parte.

Además, ha puesto en marcha un ciclo de conciertos que durará hasta el propio eclipse, uniendo patrimonio con artistas zamoranos bajo las estrellas en diferentes puntos de la provincia.

El efecto llamada

El impacto ya se nota con claridad. "Tenemos una ocupación completa desde hace más de un año para esa semana del eclipse", reconoce. El eclipse es un revulsivo económico, pero lo más valioso va más allá de esas noches.

"Hemos aprovechado este tirón para colocar a Zamora en el mapa de países y personas que nunca hubieran conocido la provincia si no hubiera sido por la suerte de ser uno de los mejores lugares del mundo para ver el eclipse", afirma.

El eclipse funciona como gancho. "Eventos como este que nos ponen en el mapa nos vienen muy bien porque es una promoción que se multiplica", apunta.

La convicción es firme. "Quien conoce la provincia de Zamora quiere volver y quiere repetir", subraya.

Una invitación abierta

El mensaje final es directo y cálido. "Invitamos a todas las personas a vivir el eclipse en cualquiera de los lugares de la provincia de Zamora", asegura el vicepresidente primero de la Diputación.

La observación de este fenómeno único se puede acompañar de algunos de los vinos de la tierra y disfrutando de las propuestas gastronómicas inmersivas que están preparando muchos negocios de hostelería de la provincia.

Y todo ello contemplándolo en escenarios inigualables como las lagunas de Villafáfila, el lago de Sanabria, junto a una iglesia románica en Zamora capital o en la Vega de Toro.

"Hay lugares magníficos en la provincia de Zamora en los que se puede disfrutar del eclipse", subraya López de la Parte.

El 12 de agosto, cuando el sol se apague unos segundos sobre los campos, las piedras y los lagos zamoranos, quienes estén allí no solo verán un fenómeno astronómico.

Verán una provincia que ha sabido convertir un momento único del cielo en una invitación a quedarse, a degustar y a volver. Porque el cielo ha elegido a Castilla y León. Y Zamora está lista para recibir a todo aquel que quiera disfrutar del eclipse en un marco incomparable.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con Diputación de Zamora.