Acaba de llegar a Action el aspirador sin cables más potente y barato del verano: está disponible por 69,95 €

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Las claves Generado con IA Action lanza una nueva aspiradora sin cables Beldray por 69,95 euros, destacando por su potencia y precio competitivo. El modelo es 2 en 1: puede usarse como aspiradora de escoba para suelos o de mano para sofás, muebles y el coche. Funciona con batería recargable de 22,2V, ofrece hasta 35 minutos de autonomía e incluye tubo flexible para limpiar zonas difíciles. Incluye varios accesorios y está especialmente indicada para hogares con mascotas, facilitando la eliminación de pelos de animales.

Con el calor del verano cuesta encontrar las ganas de ponerse a limpiar. Sin embargo, cuando el polvo, las migas o los pelos de las mascotas empiezan a acumularse, no queda más remedio.

Precisamente por eso, las aspiradoras sin cable se han convertido en uno de los pequeños electrodomésticos más buscados: permiten limpiar de forma rápida, sin depender de enchufes y llegando con mayor facilidad a cualquier rincón de la casa.

Ahora Action suma una nueva opción a su catálogo con un modelo de Beldray que elimina sin esfuerzo los pelos de animales incrustados y el polvo de muebles y suelos por menos de 70 euros.

Aspiradora sin cables Beldray. Action.

La cadena de origen neerlandés ha incorporado a su oferta la aspiradora sin cables Beldray, un modelo vertical inalámbrico pensado para la limpieza diaria del hogar.

Está disponible por 69,95 euros y destaca por ofrecer un formato 2 en 1 que permite utilizarla tanto como aspiradora de escoba para suelos como en modo de mano para sofás, escaleras, muebles o el interior del coche.

Uno de sus principales atractivos es que funciona con una batería recargable de 22,2 voltios, eliminando la necesidad de trabajar cerca de un enchufe.

Según especifica Action, proporciona hasta 35 minutos de autonomía con una sola carga, un tiempo suficiente para realizar la limpieza habitual de una vivienda de tamaño medio.

Aspiradora sin cables Beldray. Action.

La aspiradora incorpora dos niveles de potencia, perfecto para adaptar la succión según el tipo de superficie o el grado de suciedad.

Además, cuenta con un tubo flexible, una característica especialmente útil para acceder a zonas difíciles sin necesidad de agacharse constantemente, como el espacio bajo sofás, camas o muebles bajos.

Otro de los puntos fuertes del equipo es su versatilidad. Se entrega como un conjunto de seis piezas e incluye tres accesorios diferentes, pensados para adaptar la limpieza a distintas superficies y rincones del hogar.

La marca señala además que este modelo está especialmente indicado para hogares con mascotas, ya que está diseñado para retirar con facilidad los pelos de animales tanto de los suelos como de los muebles tapizados.