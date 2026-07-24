En vigor: los trabajadores tienen derecho a un mínimo de 30 días naturales de vacaciones retribuidas al año en España

Las claves

Las claves Generado con IA Todos los trabajadores en España tienen derecho a un mínimo de 30 días naturales de vacaciones retribuidas al año, independientemente de su jornada. El periodo vacacional debe acordarse entre la empresa y el trabajador, y este debe conocer el calendario de vacaciones con al menos dos meses de antelación. Las vacaciones no pueden ser sustituidas por una compensación económica, salvo en caso de extinción del contrato, y deben ser retribuidas como el salario habitual. La ley protege el derecho al descanso en casos de incapacidad temporal, permitiendo disfrutar de días pendientes tras el alta médica, y prevé sanciones para las empresas que incumplan esta normativa.

Las vacaciones anuales retribuidas son uno de los derechos laborales más importantes de los trabajadores en España y más aún en estas fechas veraniegas.

Lejos de ser un beneficio que dependa de la voluntad de la empresa, se trata de una garantía protegida por la legislación, que establece un mínimo de 30 días naturales de descanso remunerado al año para todos los empleos, con independencia de su jornada laboral.

Este derecho está regulado en el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015), aunque también cuenta con respaldo constitucional.

En concreto, el artículo 40.2 de la Constitución Española obliga a los poderes públicos a garantizar el descanso de los trabajadores mediante la limitación de la jornada y las vacaciones periódicas retribuidas.

Además, la normativa española está alineada con el Convenio 132 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y con la Directiva 2023/88/CE de la Unión Europea, que regulan la ordenación del tiempo de trabajo.

¿Cuántos días de vacaciones tienen los trabajadores en España?

La ley fija un mínimo de 30 días naturales por año trabajado, un periodo que incluye fines de semana y festivos.

En muchos convenios colectivos esta duración se traduce en 22 días laborables, una fórmula que facilita la organización del calendario sin reducir el descanso mínimo garantizado por la normativa.

No obstante, las vacaciones se generan de forma proporcional, a razón de 2,5 días naturales por cada mes trabajado. Así, un empleado que haya prestado servicios durante seis meses tendrá derecho a disfrutar de 15 días naturales de vacaciones.

El Estatuto de los Trabajadores también deja claro que las fechas de disfrute deben acordarse entre la empresa y el trabajador. Ninguna de las partes puede imponerlas unilateralmente.

Además, el empleado tiene derecho a conocer el calendario de vacaciones con al menos dos meses de antelación respecto al inicio del descanso.

Otro aspecto importante es que las vacaciones no pueden ser sustituidas por una compensación económica, salvo cuando el contrato finaliza antes de que el trabajador haya podido disfrutarlas. En ese supuesto, los días pendientes deberán abonarse en el finiquito.

De ese modo, durante el periodo vacacional, el trabajador debe seguir percibiendo una retribución equivalente a la que recibiría si estuviera prestando servicios, incluyendo el salario base y los complementos habituales.

Asimismo, la ley protege el derecho al descanso cuando coincide con una incapacidad temporal. Si las vacaciones se solapan con una baja médica por enfermedad, accidente o con los permisos por nacimiento y cuidado del menor, esos días no se pierden.

El trabajador podrá disfrutarlos una vez reciba el alta, incluso aunque ya haya terminado el año natural al que correspondían. La normativa también garantiza la igualdad entre trabajadores a jornada completa y parcial.

Quienes trabajan menos horas disfrutan del mismo número de días de vacaciones, aunque la remuneración durante ese periodo será proporcional a la jornada contratada.

El incumplimiento de estas obligaciones puede tener importantes consecuencias legales.

Si una empresa deniega las vacaciones sin causa justificada o impone unilateralmente las fechas de disfrute, puede cometer una infracción grave conforme a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social con multas de entre 751 y 7.500 euros.