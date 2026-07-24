Pedro Bretón: “Los gastos de una vivienda en alquiler crecen por encima de lo que permite actualizarse la renta”

Las claves

Las claves Generado con IA Los gastos asociados a una vivienda en alquiler crecen más rápido que lo que permite actualizar la renta con el nuevo índice IRAV. Pedro Bretón, CEO de SEAG, advierte de un deterioro paulatino de la rentabilidad para muchos arrendadores debido a la contención en la actualización de rentas. El principal problema del acceso a la vivienda es la falta de oferta, y limitar el debate al control de las rentas no aborda la raíz del problema. Bretón propone aumentar la oferta de alquiler mediante mayor seguridad jurídica y políticas fiscales que incentiven a los propietarios a poner viviendas en el mercado.

Tras la aprobación de la Ley de Vivienda, se creó un índice para actualizar la renta de las viviendas en alquiler. Con anterioridad, se utilizaba el IPC. Ahora, para los nuevos contratos, se usa el Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV).

En el pasado mes de junio, el IRAV se situó en el 2,44%. Si echamos la vista atrás, la serie histórica arrancó en noviembre de 2024 (2,20%). El mínimo se logró en marzo de 2025 (1,98%) y el máximo en mayo de 2026 (2,48%).

“Los gastos asociados a una vivienda en alquiler, como el mantenimiento, los seguros, las cuotas de comunidad o el encarecimiento general de los precios, siguen creciendo por encima de lo que permite actualizarse la renta”, afirma Pedro Bretón, CEO de la Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG).

Alquiler sostenible

Con esta afirmación, el CEO de SEAG se reafirma en la idea de que esta situación lo que supone es “un deterioro paulatino de la rentabilidad para muchos arrendadores".

Porque la actualización del índice refleja una evolución contenida de las rentas del alquiler que continúa sin reflejar el incremento real de los costes que soportan los propietarios.

Y añade que sería necesario avanzar hacia un marco que permita “mantener la sostenibilidad económica del alquiler para quienes ponen sus viviendas en el mercado”.

Además, remarca que el problema del acceso a la vivienda responde a factores estructurales que van mucho más allá de la evolución de los alquileres.

"Reducir el debate al control de las actualizaciones de renta es centrar la atención en una parte muy pequeña del problema”, sostiene. “La principal dificultad sigue siendo la falta de vivienda disponible”.

Un cóctel que, desde su punto de vista, puede desembocar en una menor incorporación de nuevas viviendas al mercado del alquiler.

"Se genera una sensación de alivio a corto plazo para algunos inquilinos, pero si disminuye la oferta de vivienda en alquiler, la presión sobre los precios terminará siendo aún mayor en los próximos años", pronostica.

Por eso, la prioridad debería ser “aumentar la oferta de vivienda en alquiler mediante una mayor seguridad jurídica y políticas fiscales que generen incentivos para los arrendadores”.