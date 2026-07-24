José, agricultor: “Antes ganaba 100€ por hectárea, ahora me pagan 1.900€ por instalar placas solares”

Las claves

Las claves Generado con IA Agricultores de Carmona, Sevilla, están arrendando sus tierras para la instalación de placas solares, recibiendo hasta 1.900€ por hectárea frente a los 100€ que obtenían con cultivos. La proliferación de plantas fotovoltaicas ha convertido a Carmona en un referente nacional en energía solar, generando inversiones de hasta 2.000 millones de euros y aportando 20 millones anuales al municipio. Esta apuesta por la energía solar ha reducido la superficie cultivada entre un 20% y un 30%, provocando debate entre los agricultores sobre el futuro del campo tradicional. El cambio ha supuesto para muchos agricultores, como José Portillo, una notable mejora económica y una mayor estabilidad, aunque reconocen que el paisaje agrícola y la actividad tradicional están cambiando.

El campo andaluz ha reforzado su apuesta por las energías renovables, convirtiendo a Carmona, Sevilla, en uno de los principales referentes de la energía solar en España.

La instalación de plantas fotovoltaicas en numerosas hectáreas de terreno nació inicialmente como una respuesta al aumento del precio de la electricidad, aunque con el paso del tiempo terminó convirtiéndose en una importante fuente de ingresos para muchos agricultores de la zona.

Así lo relató el agricultor José Portillo durante un reportaje emitido por Equipo de Investigación en 2023. El sevillano decidió arrendar 15 hectáreas de su finca para la instalación de paneles solares, una decisión que, según explicó, le ha proporcionado una estabilidad económica que le permite viajar y afrontar el futuro con mayor tranquilidad.

"No he viajado nunca"

La instalación de estas placas fotovoltaicas convirtió a Carmona en 'la capital solar de España'. Así lo comentó Juan Ávila, alcalde de la localidad: "Durante el año 2022, estos proyectos han aportado en torno a 20 millones de euros".

El alcalde comentó que en ese momento había un total de 28 proyectos para instalar dichas placas en los campos de Carmona: "Podríamos dar luz a un millón de habitantes".

Juan Ávila, alcalde de Carmona (Sevilla) en el 2023. laSexta

Además, recalcó que las grandes eléctricas del país, quienes estaban detrás de las instalaciones, invirtieron cerca de 2.000 millones de euros y que, además, se ha tenido que invertir en una serie de estudios para calcular el impacto medioambiental en la zona.

"Las tierras donde se están instalando estos megaparques solares son de agricultores que tienen su propiedad y alquilan sus tierras por el tiempo de vida de las plantas fotovoltaicas", explicó Ávila.

Uno de los agricultores entrevistados confesó que el tema generó polémica entre los trabajadores: "Ha habido un revuelo aquí grande porque, normal, si has estado toda la vida de Dios sembrando tus tierras y ahora vienen dándote un dinerito, pues claro".

En esta zona, según expuso el agricultor, se cultivan principalmente cereales, leguminosas y también, "hay parte de arboleda: almendro y lo que son manzanillos o el arbequino".

Agricultor en Carmona, Sevilla laSexta

Así, con la instalación de estos equipos, el trabajador expresó que se ha visto un descenso de las tierras de cultivo: "Sobre un 20% o un 30% ha tenido que bajar (...) al menos la mitad de los agricultores van a caer".

Uno de los que ya firmó este trato fue José Portillo que alquiló 15 hectáreas de cultivo para la construcción de una macroplanta.

Comentó que en su campo cosecha sobre todo "trigo, pipas y garbanzos", pero que ahora su cosecha se vería reducida por la presencia de las placas solares.

Explicó que su motivo para aceptar dicho trato es que "yo creo que voy a ganar más dinero con las placas". Tanto es así que dio los números: "Ahora me dan por hectárea 1.900 euros, y con la cosecha gano 100 euros por hectárea".

Esta diferencia de ganancias tan abismal le sacó una sonrisa al agricultor que veía la posibilidad de tener una tranquilidad económica inimaginable para él. Por esto, comentó que seguramente gastaría el dinero en viajar porque "no he viajado nunca".

A pesar de los ingresos, sí comentó que probablemente esto cambiaría el campo andaluz, ya que "no es lo mismo campo campo que campo con placas".