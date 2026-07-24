Una empresa ganadera familiar con 1.500 cabras: "Los jóvenes prefieren un sueldo a esto porque se gana muy poco"

Las claves

Las claves Generado con IA La ganadería tradicional en España está en declive, con la despoblación rural y la falta de relevo generacional como principales causas. Juan Antonio y su hijo, únicos pastores en su zona de Jaén, cuidan de 1.500 cabras enfrentándose a bajos ingresos y largas jornadas. Los altos costes sanitarios y la ausencia de veterinarios para ganado dificultan la viabilidad económica de su actividad. El abandono del campo incrementa el riesgo de incendios y obliga a importar carne, mientras los ganaderos reclaman mayor protección ante los depredadores.

Hace no tanto, el sonido de los cencerros marcaba el ritmo de las sierras españolas. Miles de cabras y ovejas recorrían los montes guiadas por pastores que, generación tras generación, moldeaban un paisaje vivo donde la ganadería extensiva era mucho más que un oficio.

Ese paisaje ha cambiado. Allí donde antes había rebaños, hoy avanzan el silencio, la maleza y el abandono. La despoblación rural y el progresivo declive de la ganadería tradicional han transformado unos montes que, sin quienes los cuiden, pierden poco a poco su esencia.

Contra esa corriente camina Juan Antonio, cabrero de cuarta generación de Jódar (Jaén). Cada mañana vuelve a echarse la sierra al hombro junto a su rebaño, decidido a mantener viva una forma de vida heredada de sus antepasados que se resiste a desaparecer.

Hace 30 años, empujado por una sequía extrema que asoló su tierra, dejó el sur para instalarse en una gran sierra donde hoy cuida de sus más de 1.500 cabras junto a su hijo Miguel Ángel.

Desde entonces, su vida ha quedado anclada a un oficio que se resiste a desaparecer, en un entorno donde cada vez quedan menos manos y más silencio, síntoma de la crisis del sector primario español.

Una situación compleja

El oficio de pastor se encuentra al borde de la extinción, y la vasta extensión montañosa que habita Juan Antonio es un claro reflejo de esta despoblación. "Soy el único de los 45 que estábamos hace 30 años. A día de hoy, solo quedo yo en esta montaña", afirma en el canal de Youtube Cazadora de News.

La falta de relevo generacional no es casual, sino fruto de barreras insalvables. Como advierte el ganadero, la actividad "ahora mismo no rinde lo suficiente para que un joven se meta, además de los papeles que te piden para empezar".

En consecuencia, quienes tienen vocación acaban rindiéndose ante la precariedad y "prefieren ir a buscar un sueldo que estar con esto para luego sacar muy poco".

Por su parte, la supervivencia exige multiplicar las jornadas laborales hasta el límite. Para mantener su pequeño margen de beneficio, padre e hijo trabajan de madrugada con los tractores sembrando y empacando su propio forraje.

La explicación es pura supervivencia económica: "Si tuviéramos que comprar las alpacas y todo esto, tendríamos que comprar menos y racionalizar más su comida. Sin embargo, al hacerlo nosotros, tenemos más margen".

A esto se suman unos enormes gastos sanitarios y unas vacunas cuyo precio se ha triplicado en los últimos años. Para evitar la ruina, ellos mismos ejercen de improvisados sanitarios, ya que "los veterinarios prefieren dedicarse a los perros y a los gatos y no venir a trabajar con otros animales".

Un impacto evidente

El abandono del campo acarrea graves consecuencias. A nivel medioambiental, el riesgo de incendios se dispara porque "las montañas de toda España se están quedando desérticas de animales".

A nivel económico, la soberanía alimentaria se desvanece, obligando a importar carne de otros continentes. Juan Antonio sentencia la raíz del problema: "En España no se produce suficiente carne para el consumo que tenemos".

Además, el ganadero lamenta que la normativa actual no les protege lo suficiente, especialmente ante la creciente presencia de depredadores.

"Yo soy de la opinión de que hay suficiente montaña y tierra en España para que haya lobos. Pero los que quieran lobos que cercen sus fincas y los tengan controlados, y no que, con lo mal que lo tenemos los ganaderos con el ganado, encima nos estén poniendo problemas en las zonas donde hay lobos", sentencia.

Pese a las adversidades, el amor de esta familia por su rebaño sigue intacto, en una vida de sacrificio y entrega que define su esencia.

"Nunca hemos tenido libres ni los sábados ni los domingos, así que no los echamos de menos. Tampoco hemos tenido vacaciones, así que tampoco las echamos de menos", concluye Juan Antonio.