Emilio Baena: “Hacienda cada vez tiene más recursos para controlar a los contribuyentes como la IA”

Las claves

Las claves Generado con IA Hacienda ha alcanzado un récord de recaudación en la Renta de 2026, ingresando 10.600 millones de euros, un 53% más que el año anterior. El Impuesto sobre Patrimonio también ha marcado máximo histórico, con 2.512 millones de euros recaudados, un 9% más que el ejercicio previo. La Agencia Tributaria ha enviado 160.000 cartas a contribuyentes tras detectar discrepancias en sus declaraciones gracias a sistemas de inteligencia artificial como Pathfinder. Según Emilio Baena, la mejora en la recaudación se debe a la incorporación de tecnología avanzada para el control y detección de irregularidades fiscales.

La campaña de la declaración de la Renta de 2026 (ejercicio 2025) ha finalizado. Muchos contribuyentes habrán visto cómo Hacienda les ha tenido que devolver. Otros tantos, habrán tenido que pagar.

“Qué generosos hemos sido este año los españoles”, afirma Emilio Baena, extrabajador de Hacienda. ¿Por qué dice esto?

Porque la Agencia Tributaria (AEAT) ha recaudado 10.600 millones de euros. Es decir, un 53% más que el año pasado. Dicho de otra manera, un nuevo récord de recaudación para las arcas de Hacienda.

Recursos para controlar

El récord en la Renta no ha sido el único alcanzado este año por Hacienda. También el Impuesto sobre Patrimonio ha marcado máximo histórico: 2.512 millones de euros. Es decir, un 9% más que el año anterior.

“Detrás de estas cifras hay varios motivos”, apunta Baena. Y señala algunos de ellos: “Más gente presentando declaración, menos devoluciones que el año pasado, tramos del IRPF congelados desde 2015 mientras la inflación sube...”.

Pero, además de ellos, hay otro en el que el extrabajador hace especial hincapié: este año la Agencia Tributaria ha enviado 160.000 cartas a contribuyentes cuya declaración no cuadraba con los datos que ella ya tenía.

Resultado de ese envío masivo, 53.700 personas han terminado corrigiendo su declaración después de recibir la carta. ¿Por qué Hacienda ha mandado tantas cartas? ¿Acaso ha multiplicado sus empleados dedicados a tal menester?

Nada de eso. La respuesta es otra. “Cada vez tiene más recursos para controlar”, remarca Baena.

Porque como el extrabajador subraya, “ha incorporado sistemas de IA como Pathfinder, capaces de cruzar datos, detectar patrones y encontrar discrepancias en minutos donde antes hacían falta semanas”.

Por eso, desde su punto de vista, “todo apunta a que parte de este récord también viene de ahí”.

En definitiva, y según el experto, “Hacienda ya no depende de que la economía vaya bien para recaudar más. Depende de que su sistema de detección sea cada vez más fino. Y lo está siendo, cada campaña un poco más”.