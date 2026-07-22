Ya es oficial: trabajar en días festivos o días de descanso da derecho a un día libre por festividad o un plus salarial

Las claves

Las claves Generado con IA Trabajar en días festivos o de descanso da derecho a un día libre compensatorio o a un plus salarial según la normativa española. El Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 2001/1983 establecen que la compensación puede ser en forma de descanso equivalente o un pago adicional del 75%. Los convenios colectivos pueden regular cómo se aplica la compensación, pero nunca disminuir la protección mínima establecida por la ley. No compensar el trabajo en festivo o descanso se considera infracción grave y puede acarrear sanciones económicas para la empresa.

Trabajar durante un día festivo o en una jornada que correspondía al descanso del empleado no puede quedar compensado como si se tratara de un día laboral ordinario.

La normativa española establece que, cuando un trabajador debe acudir a su puesto en estas circunstancias, la empresa debe ofrecer una compensación: bien mediante un día libre equivalente en una fecha posterior, bien con un incremento salarial específico.

Esta obligación se recoge en dos normas principales.

Por un lado, el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, que reconoce el derecho de todos los empleados a disfrutar de 14 días festivos anuales retribuidos y no recuperables, además de garantizar un descanso semanal mínimo de día y medio continuado.

Por otro, el artículo 47 del Real Decreto 2001/1983, que regula cómo debe compensarse el trabajo cuando, por razones técnicas u organizativas, no es posible respetar ese descanso o festividad.

La ley protege el descanso de los trabajadores

La normativa establece que la empresa no puede elegir libremente no compensar ese trabajo adicional. Cuando un empleado presta servicios en un festivo oficial o en su día de descanso asignado, existen dos alternativas legales.

La primera opción es conceder un descanso compensatorio equivalente. Es decir, el trabajador deberá disfrutar posteriormente de otro día libre que sustituya al festivo o jornada de descanso que no pudo disfrutar.

La segunda posibilidad es optar por una compensación económica: si no se concede ese descanso, las horas trabajadas deberán abonarse con un incremento mínimo del 75% sobre el valor de la hora ordinaria, salvo que el convenio colectivo aplicable establezca una mejora para el trabajador.

Los convenios colectivos pueden concretar cómo se aplica esta compensación, determinar si se prioriza el descanso o el pago económico e incluso establecer fórmulas para acumular esos días a otros períodos de descanso.

Sin embargo, nunca pueden reducir la protección mínima fijada por la normativa.

Esta regulación afecta principalmente a los trabajadores contratados con una jornada ordinaria que, de forma puntual o por organización de turnos, son requeridos para trabajar durante un festivo nacional, autonómico o local, o durante un día que figuraba como descanso en su cuadrante.

No todos los casos funcionan igual. Los empleados contratados específicamente para trabajar fines de semana o festivos cuentan con una regulación diferente, ya que las características del puesto pueden estar incluidas en su salario.

Aún así, los tribunales han establecido que cuando esa situación se mantiene de forma habitual debe garantizarse igualmente un sistema adecuado de descanso o compensación.

También existe un matiz importante respecto a los domingos. Trabajar ese día no genera automáticamente un derecho adicional, salvo que coincida con un festivo oficial o que ese domingo fuese el día de descanso habitual del trabajador y la empresa le obligue a acudir.

Para los empleados, esta norma supone una garantía para proteger sus períodos de descanso y evitar que pierdan días festivos sin compensación.

Mientras, para las empresas implica una mayor planificación de los cuadrantes locales, ya que pagar una jornada festiva como una jornada ordinaria puede suponer consecuencias económicas y sanciones.

La Inspección de Trabajo puede considerar infracción grave no aplicar la compensación correspondiente, con multas previstas en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS). Por ello, la correcta gestión de festivos y descansos se convierte en un aspecto clave dentro de la organización laboral.