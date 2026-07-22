La cervecera con más de 160 años suma más de 60 lanzamientos en los últimos 15

HEINEKEN ha invertido casi 5 millones de euros en innovación en los últimos tres años para sorprender a los consumidores con nuevas bebidas

Las claves

Las claves Generado con IA HEINEKEN España ha lanzado más de 60 nuevos productos en los últimos 15 años, invirtiendo casi 5 millones de euros en innovación en los últimos tres. La compañía responde a la demanda de consumidores que buscan experiencias premium con lanzamientos como Cruzcampo 1904, una lager especial de doble fermentación. Las cervezas y bebidas 0,0, como Cruzcampo Tostada 0,0 y Ladrón de Verano 0,0, ganan protagonismo para quienes buscan sabor sin alcohol. El Águila Sin Filtrar Limón y nuevos formatos adaptados al consumo rápido refuerzan la oferta de productos frescos y variados para el verano.

En verano, aprovechamos las noches cálidas para tomar algo en una terraza, relajarnos y disfrutar de una bebida bien fría. Pero, si nos fijamos, vemos que algo está cambiando en nuestras mesas.

Ya no nos conformamos con lo de siempre. El consumidor actual busca cuidarse más, experimentar con nuevos sabores y elevar la experiencia con productos de mayor calidad.

Para dar respuesta a este cambio de mentalidad, HEINEKEN España acaba de agitar el mercado con una batería de lanzamientos pensados exclusivamente para los paladares de hoy.

5 millones invertidos en los últimos tres años

No es casualidad: la compañía ha invertido casi 5 millones de euros en innovación en los últimos tres años y suma más de 60 lanzamientos en los últimos 15 años, siete de ellos solo en el último.

Esta estrategia responde a una filosofía muy clara dentro de la empresa. “La innovación forma parte de nuestra manera de entender el negocio”, explica Mathieu Mannino, director de Innovación y Gestión Estratégica de Portafolio HEINEKEN España.

“Escuchamos cómo cambian los consumidores e intentamos responder con propuestas relevantes para ellos. Así hemos contribuido durante años al desarrollo de nuevas categorías y queremos seguir haciéndolo en el futuro”, señala.

Nuevos lanzamientos Heineken España. Heineken.

Para los que buscan una variedad premium

Una de las demandas más claras que han detectado en esa escucha activa es la búsqueda de sofisticación por parte de aquellos que aprecian el matiz, los procesos cuidados y el sabor con personalidad.

Para ellos, la opción ideal este verano es Cruzcampo 1904.

El segmento premium está en pleno auge y esta propuesta nace, precisamente, para combinar el cuerpo y el aroma que aporta una doble fermentación con ese frescor ligero y fácil de beber que tanto se agradece cuando aprieta el calor.

Una lager especial, pero con el arraigo de siempre.

0,0 sin complejos

Pero la sofisticación veraniega ya no está reñida con la moderación, un terreno donde las opciones sin alcohol han dejado atrás los complejos para convertirse en una auténtica elección de estilo de vida.

Para las personas que no quieren renunciar al carácter de una buena cerveza, pero prefieren evitar el alcohol, la Cruzcampo Tostada 0,0 rompe los mitos gracias al lento reposo de sus maltas, que le aportan un color, un cuerpo y un aroma intensos.

Esta apuesta por disfrutar sin prisas se extiende también a opciones que van más allá de la cerveza tradicional, como el nuevo Ladrón de Verano 0,0, que lleva todo el frescor de la manzana a un formato cero, ideal para el aperitivo y estrenando un práctico formato de un litro pensado para compartir en casa.

El toque cítrico y gamberro

Y si de frescor y tardes largas se trata, la innovación también pasa por explorar perfiles más frutales y rompedores que agiten la rutina.

Pensando en ese consumidor que busca un trago cítrico y diferente, llega El Águila Sin Filtrar Limón, que combina la personalidad de su icónica cerveza con zumo natural de limón en una propuesta de baja graduación que entra sola.

Además, adaptándose a esos encuentros rápidos de barra y caña corta en los que la temperatura del producto es sagrada, la marca introduce un formato de 20cl para su versión original sin filtrar, el tamaño perfecto para un consumo ligero.

Este abanico demuestra que las reglas de las terrazas han cambiado de forma definitiva. Las opciones para brindar este verano se han vuelto tan dinámicas y diversas como nuestros planes.

"La cervecera con más de 160 años suma más de 60 lanzamientos en los últimos 15" es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con Heineken.