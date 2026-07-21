Manuel, 82 años, agricultor: “La juventud no quiere campo porque es muy duro, pero ya quedamos pocos”

Las claves

Las claves Generado con IA La agricultura en España enfrenta la falta de relevo generacional, ya que cada vez menos jóvenes eligen trabajar en el campo. Manuel, agricultor de 82 años, resalta la dureza del trabajo agrícola y la importancia de mantener la tradición para no perder el motor económico y alimentario del país. El agricultor subraya que el campo es fundamental para la economía y la supervivencia, destacando el clima favorable de España para el cultivo. Manuel valora la labor de su nieto difundiendo la vida en el campo a través de YouTube para atraer a nuevas generaciones al sector agrícola.

La agricultura en España vive un momento crucial donde los trabajadores de este sector ven cómo cada vez más jóvenes deciden dedicarse a otras líneas de trabajo, lo que ha hecho que no haya un relevo generacional.

Así, el creador de contenido Dani Bonilla (@LaGranja-DeDani) habló con su abuelo de 82 años, Manuel, sobre el futuro de la agricultura y el papel crucial que deben tomar las nuevas generaciones en el medio rural.

Sobre todo, hizo énfasis en que el campo es el motor de la economía y es la principal fuente de sustento de la humanidad; por ello, el agricultor resaltó la necesidad de que la gente trabaje en este sector.

La extinción del campo español

"El campo le da la vida al pueblo; sin el campo no habría tantas industrias. El campo es comida nuestra; si el campo se abandona, se abandona todo", comenzó comentando el agricultor.

De esta manera, añadió más comprensivamente que "la juventud no quiere trabajar en el campo porque yo entiendo que el trabajo del campo es muy duro, pero aunque sea duro tiene que salir gente joven y que no se pierda la tradición antigua".

Manuel fue claro y señaló que no necesariamente tienen que ser todos agricultores sino que pueden emprender y tener otros negocios, pero es importante que "la tradición no se pierda" sobre todo porque "ya llevamos muchas generaciones y ya la generación mía se está acabando porque quedamos pocos".

"La juventud no quiere campo, pero tiene que meter el cuello porque nosotros estamos ya casi acabados", agregó el agricultor de 82 años que también quiso transmitirle a su nieto el orgullo que siente de que haya creado un canal de YouTube para informar a la gente joven sobre cómo se vive en el campo con la esperanza de así poder atraer este relevo generacional.

Lo cierto es que España es un país con una tradición agrícola bastante importante, sobre todo porque gran parte del país está cubierto por campos: "La agricultura tradicional se ha hecho toda la vida, para poder sobrevivir, para poder comer, que el campo ha quitado mucha hambre en tiempos malos y en los buenos también", comentó.

"El campo es el motor de la economía española y la alimentación (...) y nosotros tenemos un campo en España muy bueno, tenemos 300 días, y en Andalucía 365 días, de clima muy bueno para cultivar y criar todo lo que haga falta", argumentó Manuel dejando claro que el relevo generacional, más allá de mantener vivo el campo, es mantener vivo un privilegio con el que cuenta España y que muchas veces se da por sentado.