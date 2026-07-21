Entra en vigor: bares y restaurantes no podrán usar sobres de ketchup y cobrarán 10 céntimos extra en agosto

Gente sentarse al aire libre en el restaurante Palma de mallorca Imagen de archivo IStock

Las claves

Las claves Generado con IA La UE prohibirá los sobres monodosis de ketchup, mayonesa, aceite y otros productos en bares, restaurantes y hoteles a partir del 12 de agosto de 2026. En España, solo se podrán usar sobres de plástico compostable certificado hasta 2030, cuando la prohibición será total. Se pondrá en marcha el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), permitiendo a los consumidores recuperar 10 céntimos por cada botella de plástico devuelta. La normativa también afecta a minibotes de champú y productos de higiene en hoteles, que deberán cambiarse por dispensadores recargables.

La Unión Europea (UE) continúa impulsando nuevas medidas para reducir los residuos. Entre ellas, ha fijado el fin de los sobres monodosis de ketchup, mayonesa, mostaza, aceite, azúcar y otros productos en bares, restaurantes y hoteles.

La norma comenzará a aplicarse el 12 de agosto de 2026 y obligará a estos establecimientos a sustituir este tipo de envases por alternativas más sostenibles. Además, España pondrá en marcha el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), por el que los consumidores recuperarán el importe abonado por determinados envases al devolverlos vacíos.

Ambas medidas forman parte del nuevo Reglamento de Envases y Residuos de Envases (PPWR), con el objetivo de reducir los plásticos de un solo uso, aumentar el reciclaje y avanzar hacia una economía circular.

¿Desaparecen los sobres monodosis?

La medida no afecta únicamente a estos sobres, sino también se aplica a minibotes de champú y otros productos de higiene en hoteles que deberán sustituirse por dispensadores fijos recargables.

Los establecimientos deberán hacer la adaptación antes del 12 de agosto de 2026, cuando entrará en vigor la normativa.

En España se permitirá seguir usando sobres únicamente si son de plástico compostable certificado hasta el año 2030, cuando la prohibición será total para cualquier tipo de sobre.

Esta restricción se aplica solo al consumo en sala; es decir, que los servicios de comida a domicilio podrán seguir utilizando dichos sobres, siempre y cuando se cumplan los criterios de sostenibilidad establecidos por la Unión Europea.

La medida forma parte de una normativa europea más amplia de economía circular, reducción de residuos y refuerzo del ecodiseño de los envases.

Lo que busca la UE con esta normativa es abordar la problemática de la basura de envases y atacarla desde la raíz, limitando así ciertos formatos desechables como los sobres monodosis, que son muy comunes.

¿Sin botellas de plástico?

Por otro lado, estos 10 céntimos de importe extra por las botellas de plástico, no supone un nuevo impuesto sino que el importe abonado al comprar el envase funcionará como un depósito o fianza, por lo que el consumidor recuperará el dinero íntegramente al devolver el recipiente vacío en un punto de recogida autorizado.

La implantación del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) está prevista en el artículo 45 del Real Decreto 1055/2022. La norma establece que este sistema deberá ponerse en marcha para determinados envases de un solo uso si no se alcanzan los objetivos legales de recogida selectiva.

Para facilitar las devoluciones, muchos establecimientos instalarán máquinas automáticas de reciclaje. Bastará con escanear el código de barras de un envase en buen estado para recibir el reembolso correspondiente.

Además, los supermercados y tiendas deberán aceptar estos envases aunque no hayan sido comprados en el establecimiento y los bares y restaurantes no tendrán que cobrar estos 10 céntimos extra en caso de que la bebida haya sido consumida allí, ya que, gestionarán ellos los residuos.

De esta manera, la normativa se ampliará hasta enero del año 2030, y en febrero de 2032 la Comisión Europea evaluará el impacto de estas medidas y modificará la normativa según sea necesario.