David Jiménez: “Estas son las dos cláusulas que te ahorran muchos problemas al hacer un testamento”

Las claves

Las claves Generado con IA El abogado David Jiménez destaca la importancia de incluir ciertas cláusulas en el testamento para evitar problemas futuros. La cláusula del legado permite al testador dejar bienes concretos a personas específicas, asegurando que un objeto, casa o dinero vaya a quien desee. La sustitución vulgar permite nombrar herederos alternativos en caso de que los primeros no puedan o no quieran heredar, garantizando la sucesión.

Hacer testamento, ¿sí o no? Muchas son las dudas que pueden surgir a la hora de decidir hacer este trámite. Algunas de ellas, por ejemplo, tienen que ver con los futuros herederos; y, otras, con los impuestos que habrá que pagar.

Además, hay una serie de cláusulas que en muchas ocasiones son desconocidas por el público en general y que conviene que se sepan. Porque, de hacerlo, esas personas tendrán allanado bastante el camino.

“Hay dos que casi nadie conoce y que te ahorran muchos problemas”, afirma David Jiménez, abogado experto en herencias y CEO de Eyco Abogados, en la red social TikTok. ¿Cuáles son?

Dos cláusulas

El abogado explica que las dos cláusulas que no son muy conocidas por un amplio grupo de personas son los legados, por un lado, y, por otro, la conocida como sustitución vulgar.

“El legado es una cláusula que te permite individualizar tu herencia”, indica David Jiménez. Es decir, que un testador puede nombrar a ciertas personas como herederas en su testamento, pero también puede dejar uno o varios legados.

“Puedes dejar bienes específicos a personas concretas y te aseguras que un objeto, una casa o dinero vaya a la persona que tú quieras”, especifica Jiménez. Esas personas concretas tienen el nombre de legatarios.

Un matiz: un legatario no recibe toda la herencia o un porcentaje de la misma, sino aquella cosa concreta que ha dispuesto el testador.

Por tanto, si una persona quiere que su sobrina se quede con un coche, y no entre en el reparto general, puede hacerlo.

En el artículo 660 del Código Civil hay una distinción entre el heredero, que es quien sucede a título universal, y el legatario, que es el que sucede a título particular.

En el caso de la sustitución vulgar, esta sirve “para nombrar herederos alternativos en el caso de que los primeros no puedan o no quieran heredar”. Dicho de otra manera, mediante este acto se puede sustituir a uno o varios herederos y con carácter total o parcial.

Hay que tener en cuenta que la sustitución es condicional, ya que está ligada a posibles hechos futuros al momento de hacer el testamento. También que este heredero percibirá iguales derechos y obligaciones que el resto.