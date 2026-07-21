Carlos Balado, experto en vivienda: “La mitad de las capitales de provincia ya registran bajadas de precio”

Las claves

Las claves Generado con IA La mitad de las capitales de provincia españolas ya registran bajadas de precio en la vivienda respecto al año pasado. El acceso a la entrada hipotecaria sigue siendo el principal obstáculo para los jóvenes, agravado por la subida del coste de vida y los alquileres. Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Murcia concentran el 48% del déficit nacional de vivienda, mientras que en otras zonas la oferta crece donde menos se necesita. El mercado inmobiliario español muestra señales de desaceleración, aunque persiste un déficit estructural de vivienda debido a la alta demanda y falta de oferta en áreas clave.

El sueño de muchas personas es conseguir vivienda. Pero, debido a los altos precios, tanto de la nueva como de la usada (con récords incluidos en ambos casos) hace que se esté convirtiendo en una auténtica pesadilla. ¿Seguirá el coste de la misma al alza?

“Aunque la demanda de vivienda no es insensible al precio, a principios de 2026 los factores que podrían retraerla están lejos de ser una realidad porque sus determinantes son sólidos”, afirma Carlos Balado, investigador de OBS Business School, a EL ESPAÑOL.

¿Cuáles son esos factores? “Un mercado laboral fuerte, flujos migratorios positivos (la compra de viviendas por extranjeros puede aumentar como consecuencia de las tensiones geopolíticas), tipos de interés en niveles relativamente bajos y un sector financiero proactivo en la concesión de créditos”, especifica Balado.

Precios y salarios

En el caso concreto de los precios, el investigador incide en que “han subido mucho más rápido que los salarios en los últimos años”.

A la par, indica que el acceso a la entrada hipotecaria sigue siendo el gran obstáculo para los jóvenes y la subida del coste de vida y de los alquileres dificulta aún más el ahorro. ¿Cuál es la consecuencia de este cóctel? “El mercado inmobiliario español comienza a mostrar señales de desaceleración”, resalta.

Y añade: “La mitad de las capitales de provincia ya registran bajadas de precio respecto al año pasado”. Recordemos que las compraventas cayeron un 2,6% en el primer trimestre de 2026.

Asimismo, la obra nueva sufre aún más con descensos del 5,3%. Mientras que el aumento del Euríbor ha encarecido las hipotecas y reducido la capacidad de compra.

Con este escenario, el investigador de OBS Business School no duda en subrayar que el sector inmobiliario entra “en una fase de mayor equilibrio debido a que hay factores que apuntan a una moderación de las ventas en los próximos trimestres”.

Con todo, remarca que, pese a ello, “existe un elevado déficit estructural de vivienda por la demanda acumulada y la falta de oferta en muchas zonas”.

Recapitulemos: Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Murcia acumulan el 48% del déficit nacional. Solo Soria ha cerrado el período con superávit y Cáceres está en equilibrio.

“Mientras este desajuste persista, la presión sobre los precios seguirá concentrándose en los mismos mercados”, continúa Balado.

Por lo tanto, “Madrid, Barcelona y Baleares son provincias que, incluso movilizando la totalidad de su suelo en gestión, en un escenario optimista, carecen de la capacidad física para cubrir tanto su déficit acumulado como el futuro, por lo que la presión sobre los precios se va a mantener”.

De ahí que concluya indicando que “el problema de la vivienda en España no es solo de volumen, es también de localización. La oferta crece donde es menos necesaria y se atasca donde más se requiere”.