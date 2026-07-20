¿Vale la pena el coche eléctrico en 2026? Cuentas claras, ahorro real y ayudas en España

¿Compensa hoy el coche eléctrico? Analizamos el ahorro real por kilómetro, el impacto de las nuevas ayudas y cómo opciones como EndesaDrive o la tarifa Recarga en Casa te simplifican el acceso a la movilidad sostenible.

Las claves

Las claves Generado con IA El coste de uso diario de un coche eléctrico es mucho menor que el de un vehículo de gasolina o diésel, especialmente si la recarga se realiza en casa. El programa Auto+ ofrece hasta 4.500 euros en ayudas para la compra de un coche eléctrico en 2026, además de un descuento obligatorio de al menos 1.000 euros del concesionario. Las comunidades autónomas y ayuntamientos suman ventajas adicionales, como bonificaciones fiscales y acceso libre a Zonas de Bajas Emisiones. Soluciones integrales como el renting incluyen coche, punto de recarga, instalación y acceso a redes públicas, facilitando el salto a la movilidad eléctrica.

Las ventajas de la movilidad eléctrica parecen haber conquistado de forma mayoritaria la conciencia colectiva. La conversación ya no gira exclusivamente en torno a si la electrificación es el futuro, sino que ya se asume como una opción consolidada. Ahora, la decisión de compra se centra, fundamentalmente, en el bolsillo. Porque, ¿cuánto cuesta de verdad apostar por el coche eléctrico? ¿Es verdaderamente más asequible a medio plazo? Y si decido comprar uno, ¿qué ayudas económicas hay disponibles para rebajar su precio?

Es habitual que estas y otras dudas —sobre todo en cuanto al uso, la autonomía real y todo el ecosistema de carga— afloren cuando llega la necesidad de renovar el vehículo. El debate sobre la rentabilidad del coche eléctrico suele darse en el mismo punto de partida: el precio inicial en el concesionario.

La asequibilidad de los vehículos sigue siendo una barrera psicológica y financiera para muchas familias. Sin embargo, para hacer bien las cuentas desde el punto de vista del usuario, es imprescindible enfrentar el coste de adquisición con el coste de uso continuado, que es donde vamos a ver realmente la diferencia con un vehículo convencional.

Si analizamos lo que cuesta ir de un sitio a otro, por ejemplo, en los desplazamientos diarios para ir a trabajar desde un área metropolitana hasta el centro de la ciudad, la balanza se inclina rápidamente a favor del eléctrico. Según los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica (basados en la metodología común de la Comisión Europea para garantizar la transparencia), el coste de recorrer 100 kilómetros recargando el coche en casa es de apenas 2,91 euros. Si hacemos ese mismo trayecto metropolitano con un coche de gasolina 95, el coste se dispara hasta los 8,94 euros, mientras que en diésel se sitúa en 6,85 euros.

Una decisión estratégica a medio plazo

Este dato oficial no resuelve toda la ecuación de compra por sí solo, pero marca una pauta clave: el gasto de uso es inmensamente inferior siempre y cuando la recarga principal se realice en el domicilio. A nivel local, esto significa que el vehículo eléctrico empieza a percibirse como una decisión estratégica de ahorro a medio plazo, dejando atrás la idea de ser solo una compra para un nicho específico.

Aquí es donde las ayudas públicas cobran todo su sentido. Actualmente, el Programa Auto+ ayuda a reducir drásticamente la barrera de entrada al ecosistema de la movilidad eléctrica.

El impacto de las subvenciones y las deducciones fiscales es el segundo gran pilar para calcular si un eléctrico sale a cuenta. A nivel estatal, el Plan Auto+, impulsado por el Ministerio de Industria y Turismo con una dotación de 400 millones de euros para 2026, ha agilizado el acceso a esta movilidad. Este plan, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026, permite acceder a ayudas de hasta 4.500 euros para la compra, a lo que hay que sumar un descuento adicional mínimo de 1.000 euros aportado obligatoriamente por el concesionario.

Una pareja, de visita en un concesionario de coches. iStock

El verdadero avance del programa Auto+: a diferencia de planes anteriores, el sistema actual exige la etiqueta CERO emisiones, fija límites de precio para evitar subvencionar vehículos de lujo y prioriza los modelos más económicos y de fabricación europea. Además, se complementa con la deducción del IRPF por la compra de vehículos eléctricos.

Asimismo, muchas comunidades autónomas y ayuntamientos complementan el marco estatal con importantes ventajas fiscales urbanas, como bonificaciones de hasta el 75% en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) o el acceso libre y gratuito a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), obligatorias en los municipios de más de 50.000 habitantes. En definitiva, el debate ya no es cuánto cuesta el coche, sino cuánto se reduce la barrera de entrada al sumar ayudas, ahorro diario y nuevas fórmulas de acceso.

Cómo conduces y dónde vives: factores clave

Eso en cuanto al desembolso inicial. Pero a la hora de trazar una estrategia de futuro pensando en el ahorro, hay consideraciones que marcan la decisión. Uno de los factores con mayor incidencia es el perfil del conductor: la rentabilidad depende enormemente de por dónde circules y de los kilómetros que hagas al año:

El conductor urbano y periurbano: Si vives en los alrededores de una gran urbe y haces trayectos mixtos diarios desde el extrarradio al centro, eres el perfil que antes amortiza la compra. El ahorro diario frente al surtidor tradicional hace que la diferencia de precio inicial se recupere con rapidez.

Si vives en los alrededores de una gran urbe y haces trayectos mixtos diarios desde el extrarradio al centro, eres el perfil que antes amortiza la compra. El ahorro diario frente al surtidor tradicional hace que la diferencia de precio inicial se recupere con rapidez. El profesional o autónomo local: Para perfiles comerciales que realizan muchos kilómetros dentro de una misma provincia, el eléctrico es una herramienta de optimización de costes directos. Además, el Programa Auto+ incluye el acceso a través de fórmulas como el leasing y el renting para empresas y autónomos, lo que evita un desembolso inicial elevado y ofrece ventajas fiscales.

Para perfiles comerciales que realizan muchos kilómetros dentro de una misma provincia, el eléctrico es una herramienta de optimización de costes directos. Además, el Programa Auto+ incluye el acceso a través de fórmulas como el leasing y el renting para empresas y autónomos, lo que evita un desembolso inicial elevado y ofrece ventajas fiscales. El viajero frecuente de larga distancia: Si tu perfil es el de alguien que cruza el país habitualmente por carretera, debes tener en cuenta que una buena planificación es la clave y así aprovechar que la red de puntos de recarga se extiende cada vez más.

Soluciones 'todo en uno': simplificando el salto en tu hogar

Otra de las dudas más recurrentes para quien no ha dado aún el paso es la disponibilidad de un punto de carga, especialmente en fincas de propiedad horizontal. La legislación actual (Ley de Propiedad Horizontal) facilita enormemente la instalación en garajes comunitarios, requiriendo solo una comunicación previa a la comunidad de vecinos.

El perfil del comprador ha cambiado: ya no se trata únicamente de adquirir un coche, sino de contratar una solución integral que deje todo listo para su uso inmediato.

Por ello, propuestas como Endesa Drive ejemplifican la dirección del mercado. Esta línea de la compañía energética oferta un renting a 48 meses sin entrada (con 15.000 kilómetros anuales) que incluye el seguro, el mantenimiento y, lo que es clave para la comodidad del usuario, el cargador doméstico Waybox con su instalación y legalización incluidas. Además, tendrán acceso a los 6.000 puntos de recarga de Endesa (vía la App "Endesa On Your Way") que incluye hasta 200kWh bonificados e incluidos en tu cuota mensual.

Esta lógica agrupa en una única cuota las piezas que más dudas generan: el coche, el punto de recarga, la instalación en el edificio, la tarifa eléctrica adecuada y el acceso a la red pública. De hecho, para quienes solo necesitan optimizar el coste de carga en casa, Endesa también ofrece una cuota mensual que permite cargar en casa lo necesario para recorrer 15.000 km al año por 32 €/mes (impuestos incluidos) que, si además contratas junto con el cargador y su instalación, se queda en 22€/mes (impuestos incluidos) y tienes un 20% de descuento para cargas en su red de recarga pública.

La recarga pública: el respaldo fuera de tu zona habitual

Pero más allá del hogar, otra de las cuestiones es la disponibilidad de una infraestructura pública fiable, pensando en caso de desplazamiento o como respaldo fuera de la zona habitual. Según datos de AEDIVE de mayo de 2026, la red de acceso público en España ya ronda los 55.000 puntos operativos, consolidando el aumento de las estaciones de alta potencia. No obstante, el sector sigue afrontando el reto de mejorar la interoperabilidad entre operadores y garantizar que los puntos activos mantengan un óptimo mantenimiento.

Endesa es una de las compañías que más contribuyen a la ampliación de este parque, ya que ha desplegado 1.053 puntos ultrarrápidos (de 150, 300 y 350 kW), lo que supone un 15% más que en 2024. Fiel a las necesidades de los usuarios, ubica cuatro de cada diez de sus nuevas instalaciones en corredores viarios y autopistas para asegurar los desplazamientos interprovinciales de media y larga distancia.

Punto de carga de Endesa. iStock

Al final, dar el salto al vehículo eléctrico no es una cuestión de sumarse a una moda tecnológica, sino de resolver el día a día. Importa lo que te ahorras cada 100 kilómetros, la tranquilidad de cargarlo en tu propio garaje y saber que tienes una red fiable en carretera. Cuando la teoría se transforma en ventajas reales para tu rutina y tu economía, es cuando el cambio cobra todo el sentido.