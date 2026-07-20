La Formación Profesional Francisco de Vitoria se ha consolidado como un referente de innovación, empleabilidad y tecnología real dentro del ecosistema universitario madrileño

Las claves

Las claves Generado con IA La FP Superior Francisco de Vitoria (UFV) de Madrid integra la inteligencia artificial en el 100% de sus más de 24 titulaciones. El modelo educativo combina formación práctica, experiencia universitaria y contacto directo con empresas, potenciando la empleabilidad de sus alumnos. Los ciclos formativos abarcan áreas como tecnología, marketing, salud, deporte y comunicación, con metodologías activas y proyectos reales. El centro ofrece acompañamiento personalizado, orientación vocacional y un entorno seguro y moderno para el desarrollo profesional y personal.

La Formación Profesional (FP) ha dejado de ser considerada una opción secundaria en el sistema educativo español para convertirse en una de las vías más atractivas, dinámicas y con mayor tasa de inserción laboral del momento.

En la Comunidad de Madrid, un modelo educativo destaca con luz propia por romper con los esquemas tradicionales: la FP Superior Francisco de Vitoria (FP Superior UFV).

Con una sólida trayectoria de más de 24 años formando a los profesionales del mañana, este proyecto educativo se ha consolidado como un referente de innovación, empleabilidad y tecnología real dentro del ecosistema universitario madrileño.

Su propuesta diferencial radica en fusionar la especialización técnica de la Formación Profesional con la riqueza académica e institucional de un campus universitario de primer nivel.

Integración universitaria y práctica

A diferencia de otros centros de formación, la FP Superior Francisco de Vitoria fue pionera en integrar sus ciclos formativos dentro de un auténtico campus universitario en Madrid, lo que permite a sus alumnos vivir una experiencia educativa integral.

En este entorno, los estudiantes no solo asisten a clase, sino que conviven diariamente con universitarios, investigadores, empresas y profesionales en activo, lo que fomenta el networking, el emprendimiento y el crecimiento personal.

El modelo se apoya en pilares clave diseñados para responder a las exigencias actuales del mercado laboral:

Formación 100% orientada al mundo laboral: Todo lo que se enseña tiene una aplicación práctica inmediata.

Metodología práctica desde el primer día: Se deja a un lado la memorización teórica pasiva para dar paso al aprendizaje activo.

Infraestructuras y tecnología real: Aprendizaje en laboratorios avanzados, estudios audiovisuales, instalaciones deportivas y entornos tecnológicos.

Entorno de campus de referencia: Ubicado en Madrid, ofrece un ecosistema seguro, moderno y dinámico.

Formación humana integral: Bajo el lema "Excelentes técnicos, excelentes personas", se prioriza el desarrollo ético e interpersonal de cada alumno.

La mayor apuesta por la IA

La revolución tecnológica exige profesionales capaces de dominar las herramientas del presente. Por ello, la FP Superior UFV ha dado un paso histórico al incorporar de manera transversal la inteligencia artificial en todos sus ciclos formativos.

Los estudiantes de Madrid no solo oyen hablar de inteligencia artificial, sino que aprenden de forma práctica a utilizar herramientas reales aplicadas directamente a su sector profesional:

Marketing y contenido digital: Generación de estrategias y optimización de campañas mediante modelos predictivos y creativos.

Desarrollo de software, sistemas y ciberseguridad: Automatización de código, detección de vulnerabilidades y gestión de bases de datos.

Salud y análisis clínico: Uso de algoritmos para agilizar el diagnóstico y el análisis de datos médicos.

Deporte, nutrición, diseño audiovisual, imagen personal y moda: Personalización de planes de entrenamiento, edición inteligente de contenido audiovisual y análisis de tendencias estéticas.

El objetivo es formar profesionales con criterio, capaces de liderar la transformación digital en sus respectivas empresas.

Empleabilidad real en Madrid

La cercanía con el tejido empresarial de la Comunidad de Madrid es otro de los grandes factores de éxito de la FP Superior UFV.

A través de sus programas de FP Dual y Dual Intensiva, los alumnos tienen la oportunidad de combinar la formación académica presencial u online con la experiencia laboral en empresas colaboradoras de primer nivel.

Este modelo permite:

Aprender trabajando: Poner en práctica los conocimientos del aula de manera inmediata en entornos laborales reales.

Generar experiencia previa: Finalizar los estudios contando ya con un currículum atractivo y experiencia acreditable.

Construir una red de contactos (networking): Relacionarse directamente con directivos, tutores de empresa y compañeros de sector.

Facilitar una rápida inserción: Una gran parte de los alumnos que cursan la modalidad dual consiguen su primer contrato en la misma empresa donde realizan sus prácticas.

Respuestas a la preocupación

Hoy en día, las familias no solo buscan que sus hijos obtengan un título oficial; buscan tranquilidad, seguridad, un entorno saludable y garantías de un futuro profesional viable. La FP Superior Francisco de Vitoria responde de manera directa a estas expectativas ofreciendo un acompañamiento integral:

Atención y seguimiento personalizado: Gracias a grupos reducidos, el profesorado puede realizar una tutorización constante de cada estudiante.

Orientación vocacional: Ayuda personalizada para identificar talentos, conectar con un propósito de vida y elegir el mejor camino profesional.

Un campus seguro y moderno: Un entorno universitario dinámico que fomenta hábitos de vida saludables, el deporte y la socialización positiva.

Experiencia adaptada

Alumnos de FP Superior Francisco de Vitoria, Pozuelo de Alarcón. Alumnos de FP Francisco de Vitoria.

Los jóvenes de hoy demandan inmediatez, dinamismo, creatividad y aprendizaje a través de la acción. En la FP Superior UFV, el aprendizaje se vive en primera persona desde el primer instante.

Los alumnos diseñan proyectos reales, participan en simulaciones de negocio, realizan diagnósticos en laboratorios clínicos homologados y producen piezas en estudios de televisión y radio de última generación.

Además, para dar cobertura a las necesidades reales del mercado, el centro cuenta con una variada oferta de titulaciones oficiales en modalidades presencial y online, entre las que destacan:

Tecnología e informática: Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, Administración de Sistemas Informáticos en Red y Ciberseguridad.

Empresa y Marketing: Marketing y Publicidad, Administración y Finanzas y Comercio Internacional.

Sanidad y Ciencias de la Salud: Dietética, Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, Anatomía Patológica y Citodiagnóstico y Fabricación de Productos Farmacéuticos Biotecnológicos y Afines.

Social y Educativa: Educación Infantil e Integración Social.

Comunicación, Deporte e Imagen: Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos, Asesoría e Imagen Personal y Corporativa, Enseñanza y Animación Sociodeportiva y Acondicionamiento Físico.

"Es oficial: esta es la FP Superior con más de 24 titulaciones que ya integra la IA en el 100% de sus cursos" es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con FP Francisco de Vitoria .