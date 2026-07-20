Llega a España la solución para eliminar humedades y cucarachas: por menos de 15 euros al año y con un ahorro del 30% en calefacción

Un solo aparato compacto, tres minutos de instalación y 30 años de garantía para olvidarte para siempre de la humedad por capilaridad y los insectos

Las claves

Las claves Generado con IA El dispositivo HS-221+I elimina humedades y plagas de insectos como cucarachas y hormigas sin usar productos químicos. Su tecnología de ondas de frecuencias variables seca las paredes y expulsa insectos en menos de una semana. El aparato consume menos de 1,5W y cuesta menos de 15 euros al año, permitiendo ahorrar hasta un 30% en calefacción. La instalación es sencilla, se hace en tres minutos y no requiere obras ni mantenimiento, con garantía de 30 años.

Tener humedades en las plantas bajas o el sótano es una molestia, pero que además suele atraer a invitados inesperados: hormigas y cucarachas. Hasta ahora, solucionar ambos problemas implicaba meterse en reformas costosas, usar productos químicos nocivos y depender de empresas de fumigación. Al final, todo esto se convertía en un gasto continuo que solo servía para poner parches temporales.

Por suerte, la tecnología ha avanzado y nos hace la vida más sencilla. El nuevo dispositivo HS-221+I es el primero en el mercado que unifica la solución a estos dos dolores de cabeza en un solo aparato compacto.

Tras más de un año de pruebas, este sistema ha demostrado que es capaz de secar las plantas bajas de forma mucho más rápida que los métodos tradicionales y, al mismo tiempo, logra expulsar a los insectos en menos de una semana, de forma definitiva y sin usar ni un solo químico.

Una tecnología que intercambia frecuencias

Pero, ¿cuál es el secreto de su éxito? Pues todo se centra en una avanzada tecnología que combina e intercambia frecuencias altas y bajas. Al emplear una secuencia que varía constantemente, el aparato impide que los insectos se acostumbren a las ondas, lo que los obliga a abandonar la vivienda en pocos días.

Paralelamente, estas mismas ondas actúan de forma directa sobre las moléculas de agua acumuladas en los muros. Al eliminar la humedad de las paredes, se suprime también el suministro de alimento de las plagas que suelen anidar en las rendijas, logrando un hogar limpio, seco y saludable.

Efecto del dispositivo HS-221+I. Humitat Stop.

Una inversión a largo plazo

Además de su eficacia, este sistema destaca por ser una inversión muy rentable a largo plazo, ya que ofrece una garantía de 30 años y no requiere ningún tipo de mantenimiento. Su consumo eléctrico es mínimo, gastando menos de 1,5W de potencia, lo que equivale a un coste inferior a los 15 euros anuales en la factura de la luz.

Si no tiene corriente, se puede conectar a un pequeño panel solar.

La inversión que se hace al adquirir el aparato se recupera en menos de un año debido al gran ahorro que genera. Al mantener las paredes completamente secas, el gasto en calefacción se reduce hasta en un 30%, a lo que hay que sumar el dinero que dejas de gastar en reparaciones estéticas y en pesticidas.

Lo mejor de todo es que su instalación se realiza en apenas tres minutos: solo hay que enchufarlo, no hace ningún ruido, no genera polvo y no requiere obras de ningún tipo. Dos pequeños indicadores de luz confirman que funciona correctamente y sus certificaciones internacionales garantizan que es inofensivo para las personas, las mascotas y las plantas.

El tiempo necesario para secar la vivienda varía según el material de construcción. Por ejemplo, las paredes de ladrillo u hormigón se secan por completo en unos cuatro meses, mientras que las estructuras de tapial tardan unos nueve meses.

Aunque el dispositivo funciona como una barrera invisible que los insectos no quieren cruzar, el equipo técnico aconseja mantener unos hábitos básicos de prevención en casa, como tapar las grietas visibles en suelos y paredes, sellar la base de las mamparas del baño, mantener puestos los tapones de los desagües y revisar las cajas de cartón que entran de la calle, especialmente las de las bebidas.

En definitiva, mantener un hogar saludable y libre de imprevistos ya no depende de soluciones temporales ni de productos agresivos. El HS-221+I demuestra que es posible proteger la estructura de la vivienda y deshacerse de las plagas de una forma limpia, silenciosa y respetuosa.

Los expertos de Humitat Stop ofrecen asesoramiento especializado. Para consultar información, basta con dirigirse a su página web o llamar a los teléfonos: 699 929 832 o 936 880 938.

"Llega a España la solución para eliminar humedades y cucarachas: por menos de 15 euros al año y con un ahorro del 30% en calefacción" es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con Humitat Stop.