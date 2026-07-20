Ibon tiene 32 años y vive en una aldea de 18 habitantes en Asturias: "Aquí se pagan 5 euros de agua al año y 18 de luz al mes"

Ibon Berasategui en una calle de su aldea en Asturias. YouTube - Cronicas Berasategui.

Las claves

Las claves Generado con IA Ibon Berasategui, de 32 años, dejó la ciudad para vivir en una aldea asturiana de solo 18 habitantes, cumpliendo su sueño de una vida rural. El coste de vida en la aldea es muy bajo: solo paga 5 euros al año por el agua y 18 euros al mes por la electricidad. Ibon rehabilita una antigua cuadra como vivienda, destacando el ahorro en la compra y construcción de casas en zonas rurales frente a grandes ciudades. A pesar de los prejuicios sobre la soledad en el campo, Ibon disfruta de su nueva vida acompañado por un amigo que también trabaja en remoto.

Ruido, contaminación, precios elevados, gentrificación. De todo esto huyó Ibon Berasategui, un joven donostiarra de 32 años que decidió abandonar su vida en la gran ciudad para adoptar otra alejada del estrés en una pequeña aldea en Asturias

¿El motivo? Una idea que se mantuvo en su cabeza desde los 8 años, cuando se imaginó la casa de sus sueños: una en mitad de un prado con gallinas, árboles frutales y un huerto. Ese hogar ahora se está convirtiendo en realidad poco a poco.

Y es que el protagonista de esta historia está dando forma a su casa desde cero. De hecho, tal y como documenta en su canal de YouTube, Crónicas Berasategui, lo que hizo fue comprar una cuadra, recalificarla como vivienda y rehabilitarla.

Una vida menos costosa

Según los Indicadores Urbanos del 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE), la diferencia de precio entre el metro cuadrado de una gran ciudad como Madrid y un pueblo de menos de 10.000 habitantes puede acercarse a los 4.000 euros.

Por ejemplo, el metro cuadrado en San Sebastián se situó en 2024 en los 5.317 euros. En cambio, en pueblos como Villena, en Alicante, el precio se fijó en 603 euros.

El Ministerio de Vivienda considera que en el ámbito puramente rural, el precio baja a entre 300 y 450 euros por metro cuadrado, puesto que la falta de demanda aproxima el valor a lo que cuesta construir una casa.

Si bien el ahorro más impactante está en la adquisición de una vivienda, Ibon pone el foco en los gastos mensuales como la electricidad o el agua: "Es ridículo pero aquí se pagan 5 euros al año por el agua, me parece una pasada"

Si te has quedado como él, espera a descubrir lo que se paga de luz en su aldea. Como explica en uno de sus vídeos, uno de sus vecinos tan solo paga entre 17 y 18 euros de electricidad: "No le merece la pena poner una placa solar, si no paga nada".

Aunque Ibon no da detalles de lo que le costó la cuadra que está rehabilitando, sí apunta que el cambio de uso le valió entre 10.000 y 15.000 euros. Además, pone como ejemplo un vecino que se construyó una casa de unos 100 metros cuadrados por 140.000 euros.

Actualmente, este joven donostiarra vive de alquiler en la aldea con un amigo suyo llamado Axel, un nómada digital que le animó a dar el paso y mudarse lejos de San Sebastián. "Siempre pensaba: voy a estar más solo que la una", admite.

"Eran creencias que me iba plantando la gente: 'vas a estar solo', 'no vas a encontrar pareja', 'eres muy joven para mudarte'; así que lo iba postergando", relata. Hasta que llegó un punto en el que se dio cuenta que disfrutaba de la soledad y que no había ningún impedimento real.