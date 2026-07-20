Los expertos en organización de bodas coinciden: “Una pareja media gasta en su luna de miel 5.437 euros”

Una pareja en su luna de miel en un destino exótico. istock

Las claves

Las claves Generado con IA El gasto medio en la luna de miel de una pareja en España es de 5.437 euros, según expertos en organización de bodas. El destino preferido para la luna de miel suele ser Europa (47%), aunque un 14% de parejas elige quedarse en España. Las parejas tardan de media 13 meses en organizar la boda y cada vez optan más por experiencias personalizadas y elementos innovadores como fotomatones y sesiones preboda. Las fincas con jardín exterior son los lugares más demandados para celebrar bodas, seguidas de restaurantes y salones.

“Sí, quiero”. La frase es el culmen de un evento que se considera como el día más importante para muchas parejas. Y no son pocas. Porque, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España se celebran en torno a los 175.000 matrimonios anuales.

Un día inolvidable que viene acompañado de la posterior luna de miel. Recapitulemos: según bodas.net, el gasto medio de una boda tradicional en España está entre 20.000 y 25.000 euros para unos 110-130 comensales.

Eso sí, este presupuesto no incluye ni la luna de miel ni el anillo de compromiso. ¿Cuánto cuesta el también conocido como viaje de novios? “Una pareja media gasta en su luna de miel 5.437 euros”, afirma Jorge Olave, director de marketing de Consumo Internacional del portal. En concreto, una de cada dos.

Destinos favoritos

Japón, Hawai, Tailandia, Maldivas, Costa Rica... Son muchas las parejas que eligen destinos turísticos considerados exóticos y de larga distancia. ¿Pero a dónde suelen ir más los españoles en su luna de miel?

Según bodas.net, el destino preferido suele ser Europa (47%). Más a mano, y más barato, que los indicados anteriormente. Pero también llama la atención que un 14% opte por quedarse en España.

Más allá de este viaje, hay otros datos que indican un cambio en la forma de ver las bodas en España. Así, son cada vez más las parejas (sobre todo de la Generación Z –nacidos entre 1995 y 2009–) las que optan por sesiones fotográficas previas a la boda. Lo hacen una de cada tres.

También resulta llamativo que estén cambiando los lugares donde se celebran este tipo de eventos. Ahora lo más alto del podio es para las fincas (28%), siendo la plata para los restaurantes (13%), y el bronce para los salones (12%).

Y, dentro de las fincas, las preferidas son aquellas que cuentan con jardín exterior (41%), que tienen un ambiente clásico o tradicional (35%), rústico o campestre (23%), con una paleta de color concreta (19%), o con estilo minimalista o moderno (18%)

¿Y cuánto tardan en organizar todo? De media, las parejas suelen dedicar unos 13 meses para hacer realidad ese día.

No son las únicas nuevas tendencias que se están poniendo de moda. Más de la mitad de las parejas deciden contratar un fotomatón (56%), seguido de contar con una mesa de dulces para el momento de la fiesta (34%) y hacer una sesión de fotos preboda (32%).

“El sector nupcial en España está viviendo una transformación marcada por las nuevas reglas de la Generación Z”, sostiene Olave.

“Un nuevo escenario marcado por la personalización, libertad creativa y la digitalización está sustituyendo al protocolo de las celebraciones tradicionales para crear experiencias inmersivas que, más que eventos sociales, son el reflejo fiel de la identidad y los valores de cada pareja”, concluye.