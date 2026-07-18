Maximio, 77 años, agricultor: “Este año facturaremos 30 millones de euros, el año pasado fueron 18 millones”

Las claves

Las claves Generado con IA Maximio Míguez, de 77 años, sigue liderando Maxideza, empresa gallega de maquinaria agrícola y de jardín que fundó tras décadas de experiencia. La empresa facturará este año más de 30 millones de euros, un gran salto respecto a los 18 millones del año anterior, tras convertirse en distribuidor exclusivo de Massey Ferguson y Fendt en Galicia. Maxideza innova ofreciendo alquiler de tractores, permitiendo a los agricultores seguir trabajando mientras reparan sus máquinas averiadas. Míguez destaca el esfuerzo y la pasión por el trabajo como claves del éxito y aconseja a los emprendedores no esperar beneficios inmediatos en los primeros años.

A sus 77 años, Maximio Míguez desafía la idea convencional de la jubilación manteniéndose al frente de Maxideza, la firma de maquinaria agrícola y de jardín que él mismo fundó.

Tras acumular dos décadas de experiencia en el sector, Míguez decidió independizarse y dar vida a un proyecto que, en sus inicios, tuvo que sortear no pocos obstáculos.

Hoy, lo que comenzó como un modesto negocio se ha consolidado como un referente de la industria. En una reciente entrevista con LibreX Media, el empresario repasa la trayectoria, los desafíos y los secretos detrás del éxito de su compañía.

"El primer año solo perdí"

Maximio Míguez lleva tiempo en esta carrera de emprendimiento; incluso señaló: "Yo con 77 años he vivido una vida dedicada a esto" y, al final, no le ha ido mal.

No obstante, el camino para llegar hasta donde se encuentra hoy, no fue uno lleno de rosas. "Yo empecé de cero; no, empecé de menos cero: yo no tenía nada".

El optimismo fue parte de lo que impulsó al jubilado a seguir adelante, siguiéndolo como un mantra: "No hay nada imposible en esta vida; todo lo que te propones, si trabajas, lo vas a conseguir", expresó.

Con esto señaló que, además del optimismo, otra de las claves detrás de su negocio fue trabajar en algo que le gustaba porque, según aseguró "te cuesta mucho menos". "Por eso os digo a los jóvenes y a los menos jóvenes: buscad un trabajo que os guste".

Maximio (77) jubilado y dueño de un negocio de maquinaria agrícola: “Este año facturaremos más de 30 millones de euros”

El negocio de Míguez es uno de los más grandes de Galicia en maquinaria agrícola, principalmente porque, además, comentó que llevan la representación de las marcas Massey Ferguson y Fendt.

"Los dos son del grupo AGCO, que es uno de los más importantes del mundo en venta de maquinaria y soy distribuidor exclusivo de los dos en Galicia", explicó.

En su empresa hay 52 trabajadores y expresó que "esta es una empresa que factura mucho por trabajador". Tanto es así que "este año facturaremos más de 30 millones de euros, si Dios quiere, serían 30 millones de euros".

"Hemos experimentado una subida porque el año pasado habíamos facturado 18 millones de euros y este año, como hemos absorbido esas dos marcas para toda Galicia, tenemos un poco más de facturación", explicó el jubilado.

¿Qué hace Maxideza? Míguez explicó que en su negocio "tenemos principalmente la venta de maquinaria agrícola para grandes agricultores, tenemos también reparaciones, mantenimiento, la zona de jardinería y el alquiler de tractores".

Esta última parte, la de alquiler de maquinaria, es la verdaderamente innovadora, ya que, a pesar de que no es un servicio que estuvo disponible desde el inicio del negocio, en los años 90, sí faltaba en la zona.

"A ti se te avería un tractor y busca el vecino que te lo deje... pero aquí se te avería un tractor y te damos otro. Maxideza tiene un tractor del mismo caballaje para alquilarle y dejárselo, para que mientras le reparamos un tractor tenga otro en su casa", expresó el empresario.

De esta manera, el jubilado, no tan jubilado, aprovechó para aconsejar a los futuros empresarios: "Primero, no crean que van a ganar dinero el primer año; yo el primer año con esto solo perdí".

"Segundo, que el segundo año empieza a reponer algún dinero, pero tampoco se puede llevar para casa y el tercer año todavía sigue reponiendo", continuó sus consejos el emprendedor.

"Ya por el cuarto año, si no empiezas a poder llevar un bolsillo de dinero para casa, cuidado, piensa que algo va a ir mal", explicó y finalizó advirtiendo que "si la empresa te da en pérdidas ese año, ciérrala y vete a casita, porque esto será peor".

De esta manera Maximio Míguez consiguió crear un imperio agrícola que continúa en crecimiento y, a sus 77 años, aunque no al mismo nivel, se mantiene presente en su empresa haciendo el trabajo que le gusta.