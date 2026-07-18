El banco con más de 20 millones de clientes en España que arrasa en los premios más importantes del sector

La entidad ha recibido tres de los reconocimientos más prestigiosos del sector en los Euromoney Awards for Excellence 2026.

Las claves

Las claves Generado con IA CaixaBank ha sido reconocido como Mejor Banco en España, Mejor Banco para Particulares y Mejor Banco en Responsabilidad Corporativa en los Euromoney Awards for Excellence 2026. La entidad suma seis años consecutivos como Mejor Banco en España y destaca por su atención omnicanal, combinando tecnología avanzada y cercanía humana. CaixaBank supera los 20 millones de clientes y lidera el sector en la Península Ibérica, incluyendo Portugal a través del control total de BPI. Su modelo de banca responsable apuesta por la sostenibilidad, la inclusión financiera y programas sociales, consolidando su liderazgo más allá de los resultados financieros.

En un mundo hiperconectado y en constante cambio, la relación que mantenemos con nuestro dinero ha evolucionado. Ya no buscamos una entidad en la que simplemente guardar nuestros ahorros; ahora necesitamos un aliado estratégico.

Queremos un banco que comprenda nuestras necesidades, que esté disponible tanto en la pantalla de nuestro teléfono como en una oficina física y que, además, demuestre un compromiso real con el entorno que nos rodea.

En este exigente escenario de la banca universal, un nombre propio ha vuelto a consolidarse como el referente en la Península Ibérica: CaixaBank.

La entidad ha hecho historia al alzarse con tres de los reconocimientos más prestigiosos del sector en los Euromoney Awards for Excellence 2026: Mejor Banco en España, Mejor Banco para Particulares en España y Mejor Banco en Responsabilidad Corporativa en España.

Estas distinciones, otorgadas por la publicación británica Euromoney —con más de tres décadas analizando y premiando los estándares globales de innovación y servicio financiero—, son el reflejo de un modelo de negocio que sitúa a las personas en el centro de su estrategia.

Definición de liderazgo

Lograr el reconocimiento de la industria internacional es un hito; mantenerlo a lo largo del tiempo es la verdadera definición de liderazgo.

CaixaBank encadena ya seis años consecutivos como el Mejor Banco en España y dos años como el líder indiscutible en banca para particulares.

“Estos reconocimientos avalan la confianza de nuestros clientes, la fortaleza de nuestro modelo de banca y el compromiso de todos los profesionales de CaixaBank con una banca cercana, responsable y orientada al servicio”, destaca Gonzalo Gortázar, consejero delegado del banco.

Asimismo, apunta que esta distinción es también “un estímulo para seguir generando valor económico y social de forma sostenible, con el cliente siempre en el centro y de consolidar a CaixaBank como banco de referencia en España”.

Las claves del éxito

Con una cartera que supera los 20 millones de clientes, el segmento de particulares es uno de los grandes motores de la entidad. El premio al Mejor Banco para Particulares en España reconoce precisamente la capacidad de CaixaBank para ofrecer una propuesta de valor adaptada a cada etapa de la vida.

¿Cómo se logra esto? A través de una fórmula que equilibra la tecnología más avanzada y el factor humano. Su modelo de atención omnicanal permite a los usuarios gestionar sus finanzas con total libertad a través de plataformas digitales, sin perder por ello el acceso a la red de oficinas y cajeros más amplia de la región.

Más allá de los números

En la actualidad, más allá del balance de resultados, la excelencia financiera se mide en la huella que una organización deja en la sociedad. El reconocimiento a CaixaBank como Mejor Banco en Responsabilidad Corporativa en España premia su implicación activa en retos colectivos como la sostenibilidad, la transición ecológica y, de forma muy especial, la inclusión financiera y social.

Desde la emisión de bonos sociales hasta programas destinados a garantizar que ninguna persona o territorio se quede atrás por falta de acceso a servicios financieros básicos, el banco trabaja para ser un motor de desarrollo sostenible.

Una huella imparable

El éxito de este modelo de banca responsable y de cercanía no se limita a las fronteras españolas. A través del control del 100% de BPI en Portugal, el Grupo CaixaBank ha consolidado un liderazgo ibérico indiscutible.

Cuenta con un volumen de activos conjuntos de más de 664.000 millones de euros y un servicio de calidad para 20,7 millones de clientes.

En definitiva, los galardones de este año vuelven a poner de manifiesto que la verdadera excelencia de un banco no se mide solo por su solidez financiera, sino por su capacidad para generar confianza diaria en la vida de las personas.

Y en esa tarea, CaixaBank sigue liderando el camino.

"El banco con más de 20 millones de clientes en España que arrasa en los premios más importantes del sector" es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con CaixaBank.