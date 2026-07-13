Rafa, jubilado español en Tailandia: “Aquí me voy a un hotel por 20€ dos personas y en Mallorca 240€ la noche”

Las claves

Las claves Generado con IA Rafa Ruiz, jubilado mallorquín, se mudó a Tailandia buscando una mejor calidad de vida tras el encarecimiento de Mallorca. Con una pensión de 1.250 euros, en Tailandia puede alquilar por 100 euros al mes y viajar, algo impensable en su isla natal. Ruiz destaca que en Tailandia puede alojarse en hoteles por 20 euros la noche, mientras que en Mallorca cuesta 240 euros fuera de temporada alta. El jubilado afirma que prefiere disfrutar su tiempo viajando y viviendo experiencias, en lugar de una jubilación limitada por el alto coste de vida en España.

En los últimos años, el encarecimiento del coste de vida en España ha empujado a un número creciente de ciudadanos a mudarse al extranjero.

Esta realidad afecta de lleno a los jubilados: con una pensión de 1.300 euros, muchos optan por el retiro fuera del país buscando un mayor poder adquisitivo y una vejez más desahogada.

Un claro ejemplo es Rafa Ruiz, un mallorquín que decidió empezar de nuevo en Tailandia tras jubilarse. En un vídeo de TikTok resumió sus motivos para marcharse: "Mallorca es una isla preciosa, pero como se ha puesto es insoportable"

"Yo quiero disfrutar mi vida ahora que tengo tiempo"

Ruiz expresó que en Mallorca estaba "descontento". Esto es principalmente porque, a pesar de haber nacido y crecido en esta isla, además de ser un lugar muy bonito, sentenció que "como se ha puesto es insoportable".

Es cierto que Mallorca, al ser una isla que tiene como principal motor económico el turismo, ha visto cómo se encarece considerablemente el precio de varios aspectos, como la vivienda y los productos.

Por esto, Ruiz consideró que con su pensión de 1.250 euros mensuales no podría permitirse un estilo de vida como el que tiene en Tailandia, donde paga un alquiler de 100 euros al mes y puede permitirse viajar y salir a comer en restaurantes.

"Yo para estar todo el día metido en mi casa, salir a pasear, salir a nadar y a caminar... ¿Es así tu jubilación? ¿Toda la vida trabajando para esto?", expresó tajante el jubilado

Así, añadió que "la gente jubilada que tiene esa vida a mí realmente no me gusta". Comentó que prefiere vivir estos años viajando y haciendo todas las cosas que antes, por estar trabajando y vivir en un lugar más caro, no podía hacer.

"Se han pegado un montón de años trabajando, están todos doblados y lo único bueno que tienen es que van 40 minutos a la piscina, luego van a caminar y el fin de semana se van a esos hotelitos que les hacen un precio especial", declaró sin rodeos.

Para Rafa Ruiz, la vida de un jubilado no consiste en estas actividades, sino que "yo quiero disfrutar la vida y ahora es cuando puedo hacerlo porque tengo tiempo, quiero ir a Chiang Mai, Chiang Rai... quiero ver muchas cosas".

"Y es que los hoteles son económicos", continuó exponiendo el jubilado, "he estado mirando hoteles por 20 o 30 euros para dos personas la noche, está muy bien"

"¿En Mallorca sabes cuánto estaba la noche en habitación? En mayo, ni siquiera temporada alta, en 240 euros una noche", espetó Ruiz, que no dudó en hacer la comparación: "Eso es lo que cobra aquí una persona en un mes".

Tras enumerar todos estos motivos, el aventurero Rafa Ruiz concluyó que "es que es increíble, es que no te puedes ir a ningún lado". Por esto mismo, también expresó que en España "no nos dejan vivir".