Mariana, cuidadora en España: “En mi país era profesora y ganaba 500€ al mes, aquí gano 1.400€”

Las claves

Las claves Generado con IA Mariana, profesora venezolana, migró a Madrid y ahora trabaja como cuidadora, ganando 1.400 euros mensuales frente a los 500 dólares que recibía en Venezuela. La crisis económica y humanitaria en Venezuela ha provocado la salida de unos 8 millones de ciudadanos en las últimas décadas, convirtiéndose en una de las mayores crisis migratorias del mundo. En Venezuela, los salarios suelen pagarse en una combinación de bolívares y dólares, con el salario mínimo oficial siendo de apenas 1 dólar al mes. La brecha entre los ingresos del sector público y el privado y la alta inflación agravan las condiciones de vida, impulsando a miles de venezolanos a buscar oportunidades fuera del país.

Desde el comienzo de 2026, Venezuela ha estado en el foco mediático por distintos motivos, el primero por la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero y, recientemente, por el impacto de dos terremotos de magnitud 7,1 y 7,5 en el litoral norte del país.

Lo cierto es que a lo largo de los años, el país latinoamericano se ha enfrentado a importantes crisis económicas y humanitarias, lo que ha llevado a que hasta 8 millones de nacionales hayan abandonado el país en los últimos 27 años.

La de Venezuela es una de las mayores crisis migratorias del mundo. Tanto es así que en 2025 había al menos 690.000 personas nacidas en el país caribeño viviendo en España.

Una de estas personas es Mariana, una profesora que reside en Madrid y fue entrevistada por el creador de contenido Fogonix y relató las perturbadoras diferencias entre su salario y condiciones de trabajo en España y Venezuela.

Con esto, la joven profesora dejó ver la realidad de miles de migrantes que dejan sus hogares y deben empezar de cero en otros países en trabajos que no necesariamente están relacionados con sus estudios.

"Ganaba en bolívares y dólares"

Mariana llegó a España en septiembre del año 2024 y comentó que "vine con la idea de que todo iba a salir bien solo porque ya tenía los papeles y era española".

No obstante, explicó que no todo fue como se lo esperaba, sino que "decidí venirme como cuidadora o niñera, un trabajo en el que pagan muy mal".

A pesar de considerar que su salario en España no es 'bueno', comparó su situación laboral y económica con Venezuela, reflejando una muy dura realidad que viven los venezolanos.

"Yo en Venezuela era profesora y trabajaba, en teoría, ocho horas, pero eran ocho horas en el colegio porque después en casa tenías que seguir, entonces terminabas haciendo más horas", recordó la joven.

Algo muy común en el país latinoamericano es que una parte del salario se cobre en dólares y otra en bolívares, la moneda de curso legal en Venezuela.

Este era el caso del salario de Mariana que explicó que "ganaba una parte en bolívares, otra en dólares que no estaban sujetos a ningún bono ni impuesto de Seguridad Social, no salían reflejados en nada de eso, y redondeando las dos cosas ganaba 500 dólares".

Mariana, cuidadora venezolana en España: “En mi país era profesora y ganaba 500€ al mes, aquí gano 1.400€”

"Aquí trabajo ocho horas de verdad, o sea llego a mi casa y no tengo que seguir trabajando, y gano 1.400 euros al mes", calculó la joven venezolana.

Lo cierto es que por curioso que resulte pensar que un docente gana 500 dólares mensuales (429 euros), el salario mínimo base en Venezuela es de 130 bolívares, es decir, 1 dólar mensual

De esta manera, existe una importante brecha económica entre el sector privado y el público en Venezuela. En este primero el salario medio ronda los 237 dólares (203 euros) mensuales, lo cual se traduce en 16.500 bolívares al mes.

Esta situación, que con los años ha ido empeorando, es tan grave que es uno de los países con la cifra de inflación más alta del mundo, a lo que, además, hay que sumar los cortes de luz, agua y la inseguridad.

Así, como fue calculado anteriormente, miles de venezolanos buscan su futuro fuera de su país al verse sin alternativa. No obstante, algunos, esperan que los recientes acontecimientos supongan una posibilidad de regresar a Venezuela.