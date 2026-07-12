Un experto inmobiliario avisa: "En España no hay una burbuja pero sí hay zonas con sobrevaloración estos años"

Las claves

Las claves Generado con IA Un experto inmobiliario descarta una burbuja general en España, pero advierte de zonas con precios sobrevalorados. El sistema financiero actual es más sólido que en 2008, lo que evita riesgos similares a la anterior crisis inmobiliaria. Existe un fuerte desequilibrio entre la oferta y la demanda: se crean 250.000 hogares al año, pero solo se construyen entre 100.000 y 130.000 viviendas. La oferta de vivienda usada en portales inmobiliarios ha caído un 30% en dos años, lo que sigue presionando los precios, especialmente en grandes ciudades.

¿Está España a las puertas de una nueva burbuja inmobiliaria como la que estalló en 2008? Es una de las preguntas que más se repiten ante la escalada del precio de la vivienda.

Sin embargo, Luis Alberto, responsable de las estadísticas y anuarios del mercado inmobiliario del Colegio de Registradores de España desde 2003, considera que la situación actual es muy diferente, aunque advierte de que existen determinados territorios donde los precios sí presentan síntomas de sobrevaloración.

El experto también cuenta con una larga trayectoria como inversor inmobiliario y sostiene que es un error comparar el escenario actual con el de hace casi dos décadas. En su opinión, la principal diferencia radica en el sistema financiero, que hoy muestra una mayor solidez.

La burbuja inmobiliaria en España

"No estamos en la misma situación", explica. A su juicio, durante años se ha tendido a confundir la burbuja inmobiliaria con la financiera, cuando ambas responden a fenómenos distintos. "Podríamos hablar de burbuja inmobiliaria en determinados ámbitos geográficos, pero para nada, hasta la fecha, de burbuja financiera", señala en el podcast de Libertad Inmobiliaria.

Para Luis Alberto, el mercado financiero es el elemento que sostiene toda la actividad inmobiliaria. "Siempre digo que el mercado inmobiliario es el cuerpo y el mercado financiero es la sangre que fluye por ese cuerpo. Si no hay mercado financiero, si no hay hipotecas, no hay actividad", resume.

Más allá del debate sobre una posible burbuja, Luis Alberto identifica otro desafío mucho más preocupante: el desequilibrio entre la oferta y la demanda.

Según explica, España crea alrededor de 250.000 nuevos hogares cada año, impulsados en gran medida por el crecimiento de la población y la inmigración. Sin embargo, el sector de la construcción solo tiene capacidad para levantar entre 100.000 y 130.000 viviendas anuales.

A esta situación se suma otro dato que, a su juicio, agrava la tensión del mercado: la oferta de vivienda usada anunciada en los principales portales inmobiliarios se ha reducido aproximadamente un 30% durante los dos últimos años.

Como consecuencia, la escasez de inmuebles disponibles continúa ejerciendo presión sobre los precios, especialmente en las grandes ciudades y en aquellas zonas donde existe una mayor demanda residencial.

El experto también recuerda cuál fue, en su opinión, el gran error que desembocó en la anterior burbuja inmobiliaria. "La variable clave para la actividad en compraventas de vivienda es el número de personas que residen en un territorio", explica.

Sin embargo, sostiene que durante los años previos al estallido de la crisis se proyectó un crecimiento continuo de la construcción apoyándose en previsiones demográficas demasiado optimistas.

Por ello, considera que hoy resulta imprescindible analizar los datos de población antes de anticipar la evolución del mercado. En ese sentido, cree que el crecimiento actual responde a una demanda real de vivienda y no a una expansión artificial alimentada por el crédito, como ocurrió antes de la crisis financiera.