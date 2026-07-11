José Manuel, 60 años, ganadero: “Con los salarios que hay, la gente no puede comer carne todos los días”

Las claves

Las claves Generado con IA José Manuel Blanco Parrondo, ganadero en Asturias, denuncia la fuerte caída en el precio y consumo de carne de vacuno en España. El descenso en el consumo se atribuye principalmente a la pérdida de poder adquisitivo de las familias y al cambio de hábitos alimenticios. El cierre de mercados de exportación como Marruecos y la volatilidad de los precios agravan la crisis del sector ganadero. Parrondo señala que los consumidores optan cada vez más por platos preparados y que la situación actual hace imposible vender el ganado acumulado.

José Manuel Blanco Parrondo es ganadero en Asturias y no dudó en poner en evidencia en una entrevista con El Campo de Asturias, el momento de profunda incertidumbre y volatilidad que vive el sector en España.

Tras experimentar una época de gloria con precios extraordinariamente altos, el mercado de la carne de vacuno está sufriendo una caída drástica a pasos agigantados.

Esta crisis se atribuye principalmente a un descenso significativo en el consumo, impulsado por la pérdida de poder adquisitivo de las familias y un cambio evidente en los hábitos alimenticios de los consumidores. Además del cierre de mercados de exportación como Marruecos.

¿Qué le ocurre a este sector?

En Ganados Parrondo hay por lo menos "600 animales", sin embargo, la situación económica no es la mejor: "Llevamos un mes o un mes y algo cayendo a pasos agigantados", comentó.

"En la carne siempre hubo altos y bajos, siempre ha habido alguna que valga un poco más o valga un poco menos, pero es que ahora estamos totalmente de capa caída", confesó el ganadero.

Parrondo señaló que principalmente el problema es una gran volatilidad a nivel de precios, con lo cual la carne cambia de precio de un día al otro, pero esto no es algo relacionado con los propios ganaderos, sino con los mercados.

De esta manera, reveló que "la situación no es buena": "Marruecos, cerrojazo total, entonces ahí tenemos una cosa en contra. Lo de la guerra puede que también afecte, no voy a decir que no", expuso el ganadero asturiano.

"Hablan de Mercosur, a mí no me preocupa para nada porque carne de fuera siempre ha entrado mucha más de la que producimos nosotros, o sea que no es Mercosur", continuó enumerando Parrondo.

De esta manera, explicó que el problema no es externo sino interno: "Aquí el problema que veo yo bajo mi ignorancia, que soy el más burro de todos y el que menos entiendo, es el consumo".

José Manuel, 60 años, ganadero: “Con los salarios que hay, la gente no puede comer carne todos los días”

Así, señaló que, desde su perspectiva, el consumo en Madrid "está muy mal" y el motivo de esta bajada en el consumo son los precios: "Yo creo que la carne cuesta lo que la gente no puede llegar a pagar (...), ahora mismo con los sueldos que hay la gente no puede comer carne todos los días".

Todo esto ha creado una incómoda situación en donde hay pocas ganaderías, poco consumo y mucho ganado porque es un producto que sobra. Esto ha generado que vender ganado para estos trabajadores sea imposible.

Además de todo esto, el ganadero habló de las tendencias, explicando que actualmente es muy común que la gente recurra a los platos preparados o a comer fuera de casa antes que a cocinar.

"La tendencia cambia muchísimo, no pueden consumir todos los días, además que va cambiando y vamos enfocados a la comida preparada (...) entonces va quedando cada vez menos la señora que va a la carnicería y pide un kilo de filetes y dame para hacer cocido", manifestó Parrondo.

Teniendo esto en cuenta, continuó expresando el trabajador que "eso del consumo va a cambiar un montón y la gente no lo quiere entender". Sin embargo, esto no quiere decir que se dejará de consumir carne, sino que se consumirá de otras maneras como por ejemplo "la lata de albóndigas del súper".

Con todo esto, el ganadero asturiano quiso dar a entender una crisis vigente en el campo español que se encuentra en jaque por la falta de consumo: "Por lo menos compren medio kilo de carne, porque aquí ahora dependemos del consumo".