Los expertos coinciden: "Es recomendable programar el aire acondicionado en horas valle para reducir el coste"

Las claves

Las claves Generado con IA Expertos recomiendan programar el aire acondicionado en horas valle para reducir el coste de la factura eléctrica. Utilizar el aire de forma inteligente y aprovechar las funciones de programación ayuda a mantener la casa fresca sin gastar de más. Se aconseja mantener el termostato entre 24 y 26 grados para lograr confort sin sobrecargar el equipo. Ajustar el uso del aire acondicionado y la temperatura puede suponer un ahorro notable y prolongar la vida útil del aparato.

Con las altas temperaturas instaladas en buena parte del país, encontrar el equilibrio entre estar frescos en casa y no llevarse un susto al abrir la factura de la luz se ha convertido en una prioridad para muchas familias.

La buena noticia es que existe un truco sencillo que los expertos recomiendan para no sorprenderse tras ver el cargo en la cuenta.

Los especialistas en eficiencia energética de Endesa aseguran que una buena solución es programar el aire acondicionado para que funcione en las horas de menor coste eléctrico.

No se trata de pasar calor ni de renunciar a la comodidad. Todo lo contrario. La clave está en utilizar el aire acondicionado de forma inteligente para disfrutar de un hogar agradable sin gastar más de la cuenta.

Los modelos actuales incorporan funciones que permiten programar el encendido y apagado automático, algo especialmente útil durante los meses de verano.

De este modo, el aparato puede comenzar a enfriar la vivienda antes de que llegues a casa o reducir su funcionamiento durante determinadas franjas horarias, evitando consumos innecesarios.

Según los especialistas, aprovechar las horas valle —cuando el precio de la electricidad suele ser más económico— puede marcar una diferencia notable a final de mes.

Un pequeño gesto que, repetido día a día, puede traducirse en un ahorro bastante notable durante toda la temporada estival.

Pero la programación no es el único aspecto a tener en cuenta. La temperatura también juega un papel fundamental.

Los expertos aconsejan mantener el termostato entre los 24 y los 26 grados, una franja que permite disfrutar de una sensación de frescor agradable sin exigir un esfuerzo excesivo al equipo.

Y es que un uso más eficiente ayuda a reducir el impacto ambiental y contribuye a alargar la vida útil del aparato, evitando un desgaste innecesario.

Por ello, es especialmente en estos meses, cuando los expertos recuerdan que programar el aire acondicionado, ajustar correctamente la temperatura y aprovechar las horas más económicas son tres gestos sencillos que pueden ayudarte a mantener la casa fresca mientras controlas el gasto.