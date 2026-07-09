Los expertos coinciden: colocar un par de corchos de botella en el frutero evita un mayor desperdicio de frutas y verduras

Frutas y verduras, en primer término, en el interior de Ultramarinos Patri. Quincemil

Las claves

Las claves Generado con IA El calor acelera la maduración y deterioro de frutas y verduras, aumentando su desperdicio en verano. El 70% de los españoles reconoce tirar más fruta durante los meses de verano que en otras épocas. Expertos recomiendan usar fruteros ventilados, no amontonar frutas y separar plátanos y manzanas para prolongar su frescura. Colocar uno o dos corchos de botella en el frutero ayuda a absorber la humedad y conservar mejor las frutas.

Compras fruta fresca con la mejor intención, pero entre una escapada de fin de semana, una comida fuera de casa o el propio ritmo que tienen los días de verano, algunas piezas terminan demasiado maduras o directamente en la basura.

Y es que con la llegada de las altas temperaturas, mantener estos alimentos en perfecto estado se convierte en todo un reto.

Según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), el calor favorece los procesos de maduración y deterioro de los alimentos, haciendo que su vida útil se reduzca considerablemente.

Una situación que se refleja de manera directa en la rutina alimenticia de la mayoría de hogares.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las frutas y verduras son los productos que más se desperdician en España.

Un gesto que se potencia en gran manera cuando los termómetros empiezan a rozar las máximas.

Según revela una encuesta realizada por Too Good To Go, el 70% de los españoles reconoce tirar más fruta durante los meses de verano que en cualquier otra época del año.

Para evitar que esto ocurra, los expertos de esta empresa recomiendan prestar atención a pequeños detalles como utilizar fruteros abiertos y bien ventilados, ya que favorecen la circulación del aire y evitan que se acumule humedad alrededor de las piezas.

Asimismo, también aconsejan no amontonar demasiada fruta en un mismo recipiente para reducir golpes y acelerar menos su maduración.

Otro aspecto importante es saber qué alimentos necesitan frío y cuáles no.

Frutas delicadas como las fresas, las frambuesas, las moras o los arándanos se conservan mejor en la nevera durante los días más calurosos.

Además, conviene separar frutas comolos plátanos y las manzanas, ya que liberan etileno, un gas natural que acelera la maduración de las piezas que tienen cerca.

Sin embargo, entre ellos, destaca el truco de los corchos de botella, una idea tan curiosa como fácil de aplicar.

Los especialistas detallan que además de llevar a cabo las medidas habituales a las que estamos acostumbrados con este tipo de alimentos, introducir uno o dos corchos de botella en el frutero es la mejor manera de hacer que duren más.

La razón es que el corcho puede ayudar a absorber parte de la humedad ambiental, un factor que influye en la conservación de la fruta cuando el calor aprieta.

Un consejo que muchos ni siquiera hubiesen considerado pero que en realidad puede ayudar a que las visitas a las fruterías no sean tan habituales en plena ola de calor.