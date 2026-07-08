Segundo encierro de San Fermín 2026, en directo | Tres heridos tras el segundo encierro de San Fermín protagonizado por los toros de Cebada Gago
Siga en directo el segundo encierro de los Sanfermines, que se celebra este miércoles, 8 de julio de 2026, en Pamplona.
Del 7 al 14 de julio, Pamplona vuelve a vivir ocho encierros, cada uno con el sello y el comportamiento característico de una ganadería diferente.
Todas las carreras comenzarán puntualmente a las 08:00 horas y recorrerán los 875 metros del trazado entre los Corrales de Santo Domingo hasta la Plaza de Toros.
A continuación, repasamos el calendario completo de los próximos encierros de San Fermín 2026:
- Miércoles, 8 de julio: Herederos de D. José Cebada Gago (Medina Sidonia, Cádiz)
- Jueves, 9 de julio: Victoriano del Río / Toros de Cortés (Guadalix de la Sierra, Madrid)
- Viernes, 10 de julio: Álvaro Núñez (Tarifa, Cádiz)
- Sábado, 11 de julio: José Escolar Gil (Lanzahíta, Ávila)
- Domingo, 12 de julio: La Palmosilla (Tarifa, Cádiz)
- Lunes, 13 de julio: Miura (Lora del Río, Sevilla)
- Martes, 14 de julio: Jandilla / Vegahermosa (Mérida, Badajoz)
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Encierro San Fermín, en directo | Nueva tarde de toros
Tras el segundo encierro de San Fermín 2026, la atención se traslada a la Plaza de Toros de Pamplona, donde esta tarde se celebrará una nueva cita de la Feria del Toro.
Los astados de Cebada Gago, que esta mañana han recorrido las calles de la ciudad, serán lidiados a partir de las 18:30 horas.
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Parte provisional de heridos desde el hospital de Navarra
Según el parte provisional, los servicios sanitarios han atendido tres incidencias durante el encierro.
La primera de ellas, correspondiente a un corredor con una herida por asta en un brazo, que ya ha sido trasladada al hospital. Por el momento, no se ha informado sobre posibles traslados de los otros dos atendidos.
Además, desde el Hospital Universitario de Navarra informan que no hay ningún ingresado por las incidencias registradas en el encierro de ayer.
El primer corneado de la jornada se trata de un joven guipuzcoano de 23 años.
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La policía saca de la carrera a un corredor tras infringir las normas
Agentes de paisano han retirado del recorrido a un corredor que participaba en el encierro portando unas gafas con cámara con las que estaba grabando la carrera.
La normativa prohíbe acceder al recorrido con cualquier dispositivo de grabación, por lo que esta infracción puede conllevar una sanción administrativa de entre 600 y 6.000 euros.
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Encierro San Fermín, en directo | ¿Qué ganadería protagonizará el tercer encierro?
Tras la exigente carrera de este miércoles, mañana, jueves 9 de julio, será el turno de los toros de Victoriano del Río / Toros de Cortés, procedentes de Guadalix de la Sierra (Madrid).
Se trata de una de las ganaderías más esperadas por los aficionados, conocida por la velocidad de sus encierros y por protagonizar carreras generalmente limpias, aunque de gran intensidad.
La cita arrancará, como cada mañana, a las 8:00 horas por las calles de Pamplona.
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Primer parte provisional del segundo encierro de San Fermín.
Por el momento, los servicios sanitarios han atendido a tres corredores: uno en el tramo de Telefónica por una herida por asta de toro en un brazo, y otros dos en la Plaza de Toros, uno con contusión y deformidad en una pierna y otro por una una hemorragia no masiva en un brazo como consecuencia de una caída.
Se trata de un balance provisional, por lo que el número de heridos y la valoración de las lesiones podrían actualizarse en los próximos minutos.
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Un segundo encierro muy concurrido
Numerosos corredores han participado hoy en el segundo encierro de San Fermín 2026 con los peligrosos toros de la ganadería gaditana de Cebada Gago.
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¿Sabías que un toro puede alcanzar hasta 40 km/h en los primeros segundos de la carrera?
Esa velocidad, unida al reducido espacio del recorrido y a la presencia de cientos de corredores, convierte el encierro de San Fermín en una prueba de máxima exigencia y riesgo.
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San Fermín 2026 | Fin al segundo encierro
Finaliza el segundo encierro de San Fermín tras 2 minutos y 26 segundos en una carrera limpia y poco habitual para los astados de Cebada Gago, quienes este año no han dividido la manada.
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Primeros toros en la plaza
Llegan a la plaza los primeros toros de Cebada Gago tras una carrera limpia.
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Encierro multitudinario
Numerosos corredores en el segundo encierro de San Fermín 2026.
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Primeras caídas
Nada más sonar el cohete y abrirse las puertas de los corrales, los toros han salido con fuerza, provocando las primeras caídas en la cuesta de Santo Domingo, donde la tensión y el empuje inicial suelen causar amontonamientos.
Algunos corredores han resbalado al intentar tomar posiciones o esquivar a los cabestros.
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Segundo día San Fermín 2026 | Comienza el encierro
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Tercer cántico, en directo
Último cántico de los mozos realizado y todo listo para el pistoletazo de salida de este segundo encierro con los toros de Cebada gago, una de las más peligrosas de la semana.
La tasa de heridos por asta de toro de esta ganadería suele ser de las más elevadas.
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Segundo cántico
"A San Fermín pedimos, por ser nuestro patrón, nos guíe en el encierro, dándonos su bendición. Entzun arren San Fermin, zu zaitugu patroi, zuzendu gure oinak, entzierro hontan otoi. ¡Viva San Fermín! ¡Gora San Fermin!".
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Encierro San Fermín, en directo | Los corredores cantan a la imagen de San Fermín
Los corredores cantan por primera vez a la imagen de San Fermín, el santo patrón de Pamplona, que se coloca cada día en la hornacina al comienzo del recorrido del encierro, en la cuesta de Santo Domingo.
El resto del año, la imagen que se queda en la hornacina es una réplica de la original, que pertenece al Ayuntamiento de Pamplona.
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San Fermín, en directo | La multitud se encomienda a San Fermín
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Encierro San Fermín, en directo | Todo preparado
Los corredores se preparan a 4 escasos minutos del primer cántico en esta segunda carrera.
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Toros de hoy miércoles, 8 de julio
La Plaza de Toros de Pamplona colgó ayer el cartel de 'No hay billetes' en una corrida protagonizada por Víctor Hernández, Aarón Palacio y Daniel Luque, donde Palacio cortó una oreja ante una plaza llena.
La Feria del Toro continúa este miércoles 8 de julio con toros de Cebada Gago para David Galván, Román y Manuel Diosleguarde. El festejo comenzará a las 18:30 horas, como es habitual durante estos días de San Fermín.
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Encierro San Fermín, en directo | ¿Cuánto duró el primer encierro?
Los toros de la ganadería gaditana de Fuente Ymbro estrenaron los encierros de los Sanfermines 2026 con una carrera que no dejó heridos por asta y discurrió rápida hasta que los astados llegaron a la plaza.
En total, la carrera duró 2 minutos y 16 segundos.
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Prohibiciones en los encierros de los Sanfermines
Para proteger la seguridad de los corredores, existen distintas prohibiciones de cara a participar en este evento popular. Algunas de ellas son:
- No se permite correr a menores de 18 años.
- Se ha de participar libre de objetos que entorpezcan la carrera, incluidas mochilas, cámaras, teléfonos móviles, etc.
- No se permite, por su especial peligro, resguardarse antes de la salida de las reses en rincones, ángulos muertos, portales o establecimientos situados a lo largo del recorrido.
- En ningún caso ni en ningún punto del recorrido se ha de citar a los toros, llamar su atención o tocarlos.