Los expertos en vivienda coinciden: “Nos encaminamos a un escenario de estabilización de precios”. EE.

Las claves

Las claves Generado con IA Las compraventas de vivienda en abril de 2026 descendieron un 13,1% mensual y un 1,8% interanual, según el INE. Expertos del sector señalan que el mercado inmobiliario muestra signos de estabilización tras el dinamismo del año pasado. El encarecimiento de la financiación y la falta de oferta están dificultando el acceso a la vivienda, ampliando la brecha de accesibilidad. A pesar de la moderación, la demanda sigue activa y el volumen de operaciones permanece en niveles elevados.

El número de compraventas de vivienda correspondientes al mes de abril de 2026 refleja un descenso mensual del 13,1% y otro interanual del 1,8%. Son datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

“Estos indicadores ya apuntan a una moderación gradual de la actividad, aunque la demanda sigue respondiendo con intensidad gracias a unas condiciones de financiación que aún resultan favorables y a la persistente necesidad de acceso a la vivienda”, afirma María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.

Mientras que Ferran Font, su homónimo de pisos.com, indica que “los datos reflejan una ligera moderación de la actividad respecto al extraordinario dinamismo del año pasado, aunque el mercado residencial sigue moviéndose en niveles históricamente elevados”.

Por su parte, Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, apunta a que “la nueva caída en el número de operaciones de compraventa viene a reforzar lo que desde hace algunos meses ya viene comentando el sector y es que el mercado parece que se sitúa, si no en un cambio de ciclo, al menos en un punto de inflexión”.

Y añade: “La vivienda ha alcanzado unos precios que hacen imposible el acceso gran parte de la demanda y el encarecimiento de la financiación complica aún más sus posibilidades. En esta situación, parece claro que nos encaminamos a un escenario de estabilización de los precios”.

Fortaleza

Pese a los datos antes indicados, el mercado sigue mostrando lo que Matos denomina como “notable fortaleza”. Y es que, las 53.241 compraventas de abril, siguen siendo un dato elevado.

“La actividad continúa apoyada en una demanda muy activa que ha mantenido el interés por la compra durante los últimos meses. Aunque el ritmo de crecimiento comienza a estabilizarse respecto a los máximos alcanzados en 2025, el volumen de operaciones sigue reflejando una extraordinaria capacidad de resistencia”, remarca Matos.

Mientras que Font no duda en indicar que el mercado residencial “está entrando en una fase de estabilización ligeramente a la baja tras un 2025 récord”.

Porque conviene no olvidar que la actividad continúa en niveles elevados aunque la evolución interanual muestra una progresiva pérdida de intensidad, sobre todo por el efecto comparación con meses excepcionalmente fuertes.

“De cara a los próximos meses, el principal factor a vigilar será la evolución de la financiación. El reciente cambio de rumbo del BCE, que ha vuelto a elevar los tipos de interés por primera vez en tres años, ya está teniendo reflejo en el repunte del Euríbor”, sostiene Font.

Y eso se traducirá en un previsible encarecimiento de las nuevas hipotecas a la par que podría moderar parte de la demanda.

“A ello se suma un problema estructural que seguirá condicionando el mercado: la persistente falta de oferta disponible. Todo ello dibuja un escenario de elevada actividad, pero con un crecimiento cada vez más contenido y una tendencia hacia la normalización del mercado”, sostiene Ferran Font.

Mientras que María Matos apunta a una “progresiva ralentización, marcada por una demanda que pierde capacidad de compra y una oferta que continúa siendo insuficiente”.

Y concluye: “El resultado será un mercado cada vez más tensionado y con mayores dificultades de acceso, en el que la brecha de accesibilidad seguirá ampliándose”.