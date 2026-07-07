Carla tiene 34 años y compró su primera vivienda por 12.000€: “No todas las casas en venta salen en Internet”

Las claves

Las claves Generado con IA Carla, de 34 años, compró su primera vivienda en una aldea de Galicia por 12.000 euros tras un año y medio de búsqueda. La joven decidió mudarse tras descubrir su pasión por la fitoterapia y buscar un estilo de vida más tranquilo y acorde a sus objetivos. Carla destaca que muchas casas en venta no se anuncian en internet y que la constancia y el contacto local son claves para encontrar oportunidades. La reforma de la vivienda la realiza junto a su padre, sin endeudarse y avanzando en función de sus recursos y los ingresos de su canal de YouTube.

Carla tiene 34 años y, aunque empezó estudiando Relaciones Laborales y Recursos Humanos, después de la pandemia descubrió que su pasión era la medicina vegetal, con lo cual comenzó a formarse en Fitoterapia.

Así, en búsqueda de un proyecto que fuese más acorde con sus objetivos y estilo de vida deseado, decidió mudarse a una pequeña aldea en Galicia donde compró su primera casa y se ha dedicado a reformarla junto a su padre.

De esta manera, la joven contó a EL ESPAÑOL cómo ha sido este proceso de reforma y, sobre todo, cómo ha sido el proceso de hacerse con su primera vivienda.

"Tenía respeto por todo el proceso"

La joven ha estado documentando el proceso de reforma de su nueva casa en YouTube, algo que ha pasado de ser un hobby a su trabajo a tiempo completo, sin embargo comentó que en su vida en Valencia era un tanto distinta, lo que la llevó a buscar un nuevo comienzo en Galicia.

"No hubo un detonante, sino la suma de varias circunstancias. En ese momento tenía un sueldo de 1.200 euros y sentía que, viviendo sola y con mis mascotas, acceder a una vivienda era muy complicado", expresó la joven.

En vista de que compartir piso para ella no era una opción y le resultaba complicado encontrar alquileres que aceptasen a sus mascotas, así que "empecé a plantearme si existía otra forma de construir mi futuro".

Así, ese mismo verano descubrió Galicia gracias al Camino de Santiago y se enamoró de los paisajes y la tranquilidad que le transmitía: "Recuerdo pensar ¿Sería capaz de vivir aquí? Y la respuesta que me di fue que sí, que incluso podía ser muy feliz", confesó.

"A partir de ahí empecé a mirar el mercado inmobiliario en distintas zonas de España y me sorprendió encontrar casas antiguas en Galicia que, aunque necesitaban mucha reforma, eran una oportunidad real para alguien con un presupuesto como el mío", relató Carla.

Así, llegó a la conclusión de que prefería invertir su dinero en reformar una casa con historia que "hipotecarme durante décadas para acceder a una vivienda que no sentía como un hogar".

La joven confesó que algo que ha llamado mucho la atención de la compra de su casa es cuánto le costó: 12.000 euros. No obstante, señaló que "detrás de esa compra hubo mucho trabajo previo, de esa parte se habla menos".

"Estuve alrededor de un año y medio buscando, al principio revisaba los portales inmobiliarios todas las semanas y, cuando me tomé la búsqueda en serio, prácticamente entraba cada día para ver las nuevas viviendas", recordó.

Buscar una vivienda en España es una tarea bastante ardua, con lo cual hay que tener mucha paciencia en el proceso que puede parecer eterno. En su caso, Carla optó por informarse sobre todos los aspectos que necesitaba saber en su búsqueda de una casa rural en Galicia y estableció cuáles eran las preguntas base que siempre debía hacer a los propietarios, como por ejemplo si la vivienda estaba registrada correctamente.

Por otro lado, recalcó que es preciso ser constante en este proceso porque "las oportunidades que realmente merecen la pena suelen durar muy poco en el mercado, así que hay que estar pendiente y actuar con rapidez cuando aparece una vivienda que encaja con lo que buscas".

"Y hay algo que descubrí una vez llegué a Galicia: no todas las casas que están en venta aparecen en internet. Hablando con la gente de la zona te das cuenta de que existen muchas ventas entre particulares que nunca llegan a anunciarse", señaló la propietaria.

De esta manera, expresó que fue posible conseguir una vivienda por 12.000 euros porque estaba dispuesta a hacerle una reforma a la casa y por haberle dedicado el tiempo y dedicación a buscar.

Incluso, manifestó que en el proceso de compra también fue meticulosa: "Tenía cierto respeto por todo el proceso (...) quería asegurarme que toda la información sobre la vivienda fuera correcta antes de dar el paso".

Por ello, comprobó toda la información posible, desde consultar el Registro de la Propiedad, donde de hecho descubrió que no estaba registrada y tuvo que inscribirla; la información catastral y verificó que la vivienda contase con los suministros necesarios.

"Mi filosofía es no endeudarme"

En el proceso de reforma ha podido contar con la ayuda de su padre que además acaba de jubilarse con lo cual ha podido acompañarla en el proceso algo que confesó le ha permitido aprender mucho de él.

Para ambos, ha sido una experiencia enriquecedora donde ella ha podido enfrentarse al reto de reformar una vivienda y aprender en el proceso junto a su padre: "Creo que esta experiencia nos dejará recuerdos que ambos conservaremos siempre", comentó.

El presupuesto que se ha impuesto Carla para su reforma es de 8.000 euros, que es el dinero que había conseguido ahorrar y hasta ahora "he podido mantener esa planificación para las primeras fases de la obra".

Sin embargo, señaló que viviendo en la casa también se descubren ciertas mejoras en las que invertir más dinero, con lo cual esto también es parte del proceso.

"Actualmente, sigo avanzando poco a poco, reinvirtiendo también parte de los ingresos que genera el propio canal de YouTube (...) mi filosofía es no endeudarme para correr más, sino ir haciendo la reforma por etapas, al ritmo que me permiten mis recursos", comentó Carla.

De esta manera, la joven de 34 años que consiguió una vivienda en una aldea con "agua de manantial y que transmite una paz que buscaba desde hacía mucho tiempo".

Finalmente, aprovechó para aconsejar a cualquiera que esté buscando embarcarse en este camino que se informe mucho, tenga mucha paciencia y que no tenga miedo de dar el paso, pero sobre todo que "el equilibrio está en saber hasta dónde puedes llegar tú y cuándo merece la pena pedir ayuda".