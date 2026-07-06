España encabeza Europa: el 99% de los hogares del país supera los 25 grados en su interior en plena ola de calor

Las claves

Las claves Generado con IA El 99% de los hogares españoles superó los 25 grados en su interior durante la última ola de calor, según datos de termostatos inteligentes. Cuatro de cada diez viviendas en España alcanzaron temperaturas superiores a los 30 grados, dificultando el descanso y el bienestar diario. Baleares, Aragón, Cataluña, Madrid y Navarra fueron las regiones más afectadas, con cerca de la mitad de los hogares por encima de 30 grados. Los expertos recomiendan adaptar las viviendas con medidas como el cierre de persianas y el uso de sistemas de climatización eficientes para sobrellevar el calor.

Las altas temperaturas ya forman parte del día a día en verano, pero la realidad es que la mayoría no nos acostumbramos a que el calor no se quede en la calle.

Durante la última ola de calor registrada a finales de junio, España, junto a Luxemburgo, Italia y Bélgica, se convirtió en uno de los países europeos con más viviendas afectadas por el sobrecalentamiento interior.

Un dato que refleja como en estos días, refugiarse en casa ya no es la mejor opción para escapar del calor.

Los datos recogidos en distintos países europeos por termostatos inteligentes de Tadoº, empresa europea de gestión energética del hogar, revelan que el 99% de los hogares españoles analizados alcanzó temperaturas superiores a los 25 grados en su interior.

Además, cuatro de cada diez viviendas llegaron a superar los 30 grados, una cifra que ayuda a explicar por qué dormir bien o simplemente descansar se ha convertido en todo un reto para muchos españoles en el último mes.

Aunque el calor se extendió por prácticamente todo el país, Baleares, Aragón, Cataluña, Madrid y Navarra encabezaron la lista de las regiones más afectadas, con cerca de la mitad de las viviendas registrando temperaturas superiores a los 30 grados dentro de casa.

Y es que más allá de la incomodidad, los expertos advierten de que el exceso de calor en el hogar puede tener consecuencias en el bienestar diario.

El descanso se resiente, aumenta la sensación de cansancio y resulta más difícil mantener la concentración durante las actividades cotidianas.

Además, las personas mayores, los niños y quienes padecen determinadas enfermedades son especialmente vulnerables a estas condiciones, por lo que soportar esta situación a diario puede desembocar en efectos negativos no tan a largo plazo.

Es por ello que los especialistas de esta empresa de gestión energética aseguran que ante estas olas de calor, que son cada vez más frecuentes, adaptar la vivienda para mantener una temperatura agradable ha pasado a ser una prioridad.

Pequeños gestos como cerrar persianas durante las horas centrales del día, ventilar al amanecer o aprovechar sistemas de climatización eficientes pueden marcar una gran diferencia.

Porque con varios episodios de calor todavía por llegar, todo apunta a que pasaremos muchas horas buscando alivio en casa.

Por eso, acondicionar nuestra casa para que sea un espacio fresco, cómodo y seguro será clave para sobrellevar el verano de la mejor manera posible.