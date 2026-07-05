Saúl es padre de un niño de 7 años: “El campus de lunes a viernes nos ha costado 112€ y las guarderías a 80€ diarios”

Las claves

Las claves Generado con IA Las vacaciones escolares suponen un reto logístico y económico para las familias que no cuentan con apoyo de abuelos por su avanzada edad. Saúl Salinas, padre de un niño de 7 años, ha tenido que recurrir a campamentos privados porque los públicos no se ajustan a sus horarios y tienen plazas limitadas. El coste de un campus de lunes a viernes ha sido de 112 euros, mientras que la guardería puede llegar a costar 80 euros diarios. La dificultad para compaginar horarios laborales y escolares obliga a muchas familias a hacer importantes esfuerzos económicos en verano.

Finalmente han llegado las vacaciones de verano, un momento de alegría absoluta para los escolares. Sin embargo, para los padres es todo lo contrario, mientras los niños tienen tres meses para relajarse y disfrutar, los adultos deben averiguar qué hacer con ellos mientras trabajan.

Así, Saúl Salinas, padre de un niño de 7 años, habló con Cope sobre estas dificultades logísticas que deben afrontar durante el verano. Mientras muchos aprovechan a los abuelos parta que cuiden a los pequeños, en el caso de Salinas esto no es posible porque son muy mayores.

Esto les deja con una única opción: los campamentos de verano o guarderías. No obstante, esta opción tiene un gran problema que es el precio que cada año parece ser mayor.

La logística del verano

Mientras los hijos celebran su libertad, los padres gestionan la logística de horarios para hacerse cargo de ellos: "Es complicado sobre todo al principio, porque nosotros tenemos la suerte de que mi mujer es profesora y tiene vacaciones escolares", comenzó expresando Salinas.

A pesar de que su esposa es profesora, el mes de junio sigue trabajando su jornada laboral que es su caso es desde las 8:00 hasta las 14:00 horas. Con lo cual, este mes es el más complicado a nivel logístico.

"Lo más difícil que encuentro es conseguir un campus que se adapten a los horarios", confesó el padre. Así, explicó que el trabaja fuera, con lo cual cuando no está de vacaciones es complicado conseguir un campamento que "te lo cojan a las 7:30 de la mañana que es cuando hay que dejarlo y poder recogerlo más tarde".

Muchas familias en estos casos optan por el apoyo de los abuelos que pueden recoger a los niños o cuidarlos durante el día, sin embargo la familia Salinas no puede optar por esta opción porque "son mayores y no podemos".

Además de todo esto, Saúl señaló que "los campus a los que nosotros tiramos son privados porque los públicos los horarios no nos cuadran y tienen plazas limitadas, tienes que tener suerte". Esto suma una nueva dificultad para los padres, el dinero.

De esta manera, Salinas sacó las cuentas de en cuánto se traducen las vacaciones de verano en el bolsillo de los padres: "Para que te hagas una idea, esta semana pasada le hemos tenido que llevar a un campus de lunes a viernes y nos han costado cinco días 112 euros".

"Hay otra opción que ya es buscar una guardería, la suerte es que todavía nos lo cogen con siete años el años que viene ya veremos, pero son 80 euros diarios", expresó el padre.

Además de todo esto, Salinas explicó que en su línea de trabajo no puede pedirse días sueltos, sino que van distribuidos por turnos, con lo cual hasta que su esposa está de vacaciones deben invertir en campamentos de verano.