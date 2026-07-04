'El Millón' del sorteo de Euromillones de este viernes da un alegrón a un acertante de Albacete

Cartel de una administración de Loterías y Apuestas del Estado. EP Sevilla

Las claves

Las claves Generado con IA 'El Millón' del sorteo de Euromillones ha premiado con un millón de euros a un boleto validado en la Administración número 20 de Albacete, en el Centro Comercial Imaginalia. En España no hubo acertantes de primera ni segunda categoría en este sorteo de Euromillones, aunque sí los hubo en otros países europeos participantes. Dos españoles, en Almería y Santander, han sido premiados en la tercera categoría con 18.197,65 euros cada uno. Los números premiados en el sorteo fueron 2, 12, 17, 25 y 39, con las estrellas 1 y 2.

'El Millón' de Euromillones, dotado con un millón de euros, ha recaído este viernes en un boleto validado en la Administración número 20 de Albacete, ubicada en el Centro Comercial Imaginalia.

Mientras que en España no ha habido ningún acertante de primera categoría -cinco números y dos estrellas- ni de segunda -cinco números y una estrella-, en el resto de países europeos que participan en el sorteo ha habido uno de primera y tres de segunda.

Asimismo, de los nueve acertantes de tercera categoría -cinco números-, dos son españoles, que han accedido a un premio de 18.197,65 euros. Según Loterías y Apuestas del Estado, sus boletos se han validado en Almería y Santander.

Sorteo

Los números premiados en el sorteo han sido el 2, 12, 17, 25 y 39 y las estrellas 1 y 2.

El próximo Euromillones será el martes 7 de julio y contará con un bote de 17 millones.