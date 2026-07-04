Manuel Bernabé, empresario transportista: "Invertí 450.000 euros en camiones y perdí 70.000 el primer año"

Las claves

Las claves Generado con IA Manuel Bernabé invirtió 450.000 euros en seis camiones BMC y perdió 70.000 euros el primer año por averías. Uno de los camiones presentó fallos eléctricos graves, con 99 días parado y hasta dos docenas de asistencias mecánicas. Los problemas de los camiones pusieron en riesgo la seguridad de los conductores, además de causar importantes pérdidas económicas. Bernabé denuncia que el concesionario manipuló el cableado y que la marca BMC no ha dado respuesta ni soluciones a su situación.

Manuel Bernabé es un empresario del sector de los transportes criado desde pequeño entre camiones. Actualmente, su agencia gestiona entre 100 y 150 viajes diarios, contando con una treintena de vehículos en circulación.

No obstante, no es oro todo lo que reluce, tal y como cuenta en el podcast Rutas de Éxito. Hace aproximadamente un año, su empresa adquirió seis camiones de la marca turca BMC, lo que representó una inversión de unos 450.000 euros.

Su calvario empezó el mismo día de la entrega de los camiones, ya que -según explica- surgieron los primeros fallos eléctricos en las unidades. Y aunque logró devolver dos de los seis camiones, asumió el riesgo de los cuatro restantes.

Según su relato, uno de estos camiones tuvo fallos críticos relacionados con la seguridad tales como apagones electrónicos que dejaban el camión inmovilizado y sin luces en plena autovía o cambios de rasante.

Unos problemas que, además de comprometer la integridad física de los conductores, también implicaron pérdidas económicas importantes. Según Bernabé, ese vehículo tuvo casi dos docenas de asistencias mecánicas durante el primer año de servicio.

Acumuló 99 días parado, con pérdidas de rentabilidad de entre 8.000 y 10.000 euros mensuales. Haciendo números, el empresario calcula que esa unidad le ha comportado un agujero económico de unos 70.000 euros.

Sin embargo, Bernabé pone el foco en la seguridad de sus trabajadores: "Asumimos la pérdida económica, pero la pérdida de las vidas es irremplazable".

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Pero su testimonio no termina ahí. El transportista asegura tener informes periciales del propio concesionario que indican que el cableado eléctrico de dicho camión había sido manipulado y empalmado con anterioridad a las averías.

Además, denuncia que la directiva de BMC se desentiende del asunto, ignorando burofaxes y no aportando soluciones ni piezas. "Yo creo que lo justo es la devolución de esa unidad y devolver el dinero [...] Nos quedamos con la unidad y una disculpa, una simple disculpa", concluye.