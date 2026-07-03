Álvaro, ingeniero español en Estados Unidos: “Gano 9.370€ que se me quedan en 7.698€ netos al mes”

Las claves

Las claves Generado con IA Álvaro Szigethi, ingeniero de software español en Seattle, gana 9.370 euros brutos al mes, que se quedan en 7.698 euros netos tras impuestos y aportaciones. Su salario se compone de un sueldo base y un paquete de acciones de la compañía tecnológica para la que trabaja. El salario medio de un ingeniero junior en España es de 2.916 euros, muy por debajo del que percibe Álvaro en Estados Unidos. A pesar del alto salario, el coste de vida en Seattle es considerablemente mayor que en España, especialmente en alquiler y alimentación.

Álvaro Szigethi Marcos es un joven ingeniero de software que vive en Seattle, Estados Unidos, y trabaja para una gran compañía tecnológica.

Así, el ingeniero con un año de experiencia ha compartido su trayectoria en redes sociales y aprovechó para ser transparente sobre su nómina y así inspirar a otros profesionales de su sector mostrando el alto potencial de ingresos que ofrece este sector.

De esta manera, el joven expuso cómo se estructura una compensación mensual en su compañía que se divide en un salario base en efectivo y paquetes de acciones de la compañía, detallando también el impacto de los impuestos y las contribuciones a planes de pensiones privados.

Trabajar en una Big Tech en EEUU

"Esto es lo que gano siendo un ingeniero de software con un año de experiencia laboral en Seattle, Estados Unidos", comenzó exponiendo el joven aclarando que su intención con esta información no es "presumir" sino por dos motivos.

"El primero es porque pienso que la transparencia salarial es muy importante y la segunda es para poder inspiraros y que podáis ver que realmente podéis ganar muy buen dinero siendo ingenieros de software", expuso el ingeniero.

De esta manera comenzó explicando que su salario está dividido en dos partes: "La primera es el salario base y eso simplemente es una cantidad de dólares que te dan cada dos semanas y la segunda son las acciones de la compañía y estas son más volátiles puesto que dan una cantidad fija de acciones, no de dólares".

"Mi salario bruto este mes ha sido 10.676 dólares (9.370 euros)", continuó. Teniendo esto en cuenta, es importante acotar que el salario medio de un ingeniero de software junior como Szigethi en España es de 2.916 euros.

Además de este monto, hay que agregar las acciones de la compañía: "Las que he recibido este mes tienen un bruto de 3.468 dólares (3.050 euros). Esto suma un total de 14.140 dólares brutos este mes (12.430 euros)", calculó el joven.

Por otro lado, su empresa tiene un plan de pensiones privado. Así, ese mes el joven ingeniero invirtió en dicho plan 2.119 dólares (1.860 euros), mientras que su compañía aportó 413 dólares (362,92 euros).

"Como vivo en Seattle, que está en el estado de Washington, no pago impuestos estatales y este mes he pagado 3.264 dólares (2.870 euros) en impuestos federales", manifestó Szigethi.

Ahora bien, para calcular cuánto gana realmente el joven explicó que "si quitamos lo que he contribuido a mi fondo de pensiones y los impuestos que he pagado, me quedan 8.761 dólares (7.698 euros) netos este mes".

Es cierto que el salario del joven ingeniero es mucho más elevado de lo que podría haber imaginado trabajando en España, teniendo un año de experiencia. Sin embargo, es importante recordar que el coste de vida es mucho más alto.

En Seattle el alquiler de una vivienda para una sola persona cuesta aproximadamente entre 1.900 dólares y 2.400 dólares (1.670 euros y 2.110 euros). Mientras que en la cesta de la compra una pechuga de pollo podría salir a 18,40 dólares (16,17 euros).

A pesar de ello, el joven ingeniero al trabajar en una gran empresa tecnológica tiene un buen salario para vivir en comodidad, no obstante, siempre es preciso recordar que en muchos casos el coste de vida suele ser mucho más alto que en España.