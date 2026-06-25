Cádiz castiga jugar al fútbol en la playa: multas de hasta 750 € si practicas deporte en las zonas restringidas durante el verano

Imagen de archivo de unos amigos jugando durante sus vacaciones en la playa. iStock

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Cádiz refuerza la prohibición de jugar al fútbol y otros deportes con pelota en la playa durante el verano. Las multas por practicar deportes fuera de las zonas y horarios permitidos pueden llegar hasta los 750 euros. Solo la playa de La Victoria cuenta con recintos autorizados para deportes, y estos tienen horarios restringidos de 12:00 a 20:30. La reincidencia en estas infracciones puede elevar las sanciones hasta los 1.500 euros.

El verano y la playa forman una combinación inseparable para miles de personas. Y también lo son los partidos improvisados de fútbol sobre la arena, los juegos de palas o las redes de voleibol que aparecen cada temporada sobre la arena.

Sin embargo, en Cádiz estas actividades pueden acabar suponiendo un importante desembolso económico. La normativa municipal contempla sanciones de hasta 750 euros para quienes practiquen deportes con pelota fuera de las zonas y horarios autorizados.

Aunque la prohibición no es nueva, el Ayuntamiento de Cádiz ha ordenado recientemente a la Policía Local reforzar su aplicación ante el incremento de conflictos entre bañistas.

Multas veraniegas

La medida se basa en la Ordenanza Municipal de Uso y Disfrute de las Playas de Cádiz, un texto que establece claramente qué actividades tienen prioridad durante la temporada oficial de baños.

La filosofía de la norma es sencilla: garantizar el descanso y la seguridad de quienes utilizan la playa para pasear, tomar el sol o bañarse.

La ordenanza reconoce expresamente que estas actividades tienen preferencia sobre cualquier otra práctica recreativa o deportiva que pueda generar molestias.

Por este motivo, quedan limitados los juegos con pelota en la arena, en la orilla o incluso en el aire cuando puedan interferir con el uso habitual del litoral. Las tradicionales pachangas, las sesiones de voleibol o los juegos de palas entran dentro de esta regulación.

La prohibición afecta a gran parte de la costa gaditana. En playas emblemáticas como La Caleta, Santa María del Mar o Cortadura no existen espacios habilitados para este tipo de actividades. En estos arenales, sacar un balón puede dar lugar a la intervención de los agentes.

La única excepción se encuentra en la playa de La Victoria. Este enclave dispone de varios recintos lúdico-deportivos autorizados situados en puntos concretos del litoral, como la zona del antiguo cementerio o el entorno de la calle Brasil.

Sin embargo, ni siquiera allí existe libertad total para jugar.

La ordenanza también establece límites horarios. Los deportes solo pueden practicarse entre las 12:00 y las 20:30 horas. Fuera de esta franja, incluso dentro de las instalaciones habilitadas, la actividad puede considerarse infracción.

Las consecuencias económicas tampoco son menores. Jugar a la pelota fuera de los espacios o de los horarios permitidos está catalogado como infracción leve y puede acarrear multas de hasta 750 euros.

En caso de reincidencia, si se cometen dos infracciones leves en el plazo de un año, la conducta pasa a considerarse grave y las sanciones pueden oscilar entre 751 y 1.500 euros.

En la práctica, lo cierto es que la Policía Local suele actuar de forma gradual. Lo habitual es que los agentes realicen primero un aviso y procedan a requisar el balón. Solo cuando existe negativa a colaborar, faltas de respeto o reincidencia suele iniciarse el procedimiento sancionador.

No obstante, Cádiz no es una excepción en este sentido. Otros municipios costeros de la provincia, como El Puerto de Santa María, aplican ordenanzas municipales similares para preservar la convivencia en las playas durante los meses de mayor afluencia turística.