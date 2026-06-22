María lleva 6 años viviendo sola en el bosque de Asturias: “La casa me salió en 6.000€ y no tenía ni luz ni agua”

Las claves

Las claves Generado con IA María decidió abandonar la ciudad y mudarse sola a un bosque en Asturias, donde compró y rehabilitó una casa abandonada por 6.000 euros. Sin experiencia previa en albañilería o vida rural, aprendió a reconstruir su hogar y vivir de forma autosuficiente, enfrentándose a la falta de luz y agua. Considera que su riqueza está en el tiempo y la tranquilidad, y documenta su experiencia en redes sociales para inspirar a otros a cambiar de vida. A pesar de los desafíos, María describe su vida en el bosque como una fantasía y un ejemplo de romper con los esquemas sociales tradicionales.

Hace más de seis años, coincidiendo con el confinamiento por el Covid-19, María decidió dar un giro radical a su vida dejando atrás la ciudad para instalarse en pleno corazón de un bosque en Asturias.

La joven descubrió en dicho bosque una vivienda antigua que se encontraba completamente abandonada y sepultada por la maleza, así que, decidió comprarla y reformarla a pesar de no contar con experiencia previa ni en albañilería, fontanería o vivir en la naturaleza.

De esta forma, María se enfrentó al desafío de reconstruir su propio hogar, llevando una vida autosuficiente, y sustituyendo el valor del dinero por el de su propio tiempo, así lo contó la joven en una conversación con el creador de contenido Arnau Serrado.

"Me considero una persona rica"

La historia de María con su nuevo hogar empieza en el 2020, cuando tiene que confinarse en el pueblo de su madre con pocos vecinos y donde podía rondar libremente sin peligro de contagio.

Así, un día que se encontraba dando un paseo "siguiendo el ruido de una cascada", se encontró con el lugar que ahora llama hogar, solo que en aquel momento era un tanto diferente: "Para nada era como es ahora, realmente de la casa solo se veía la parte de arriba porque todo lo demás era zarza", comentó.

Fue amor a primera vista: "Hablé con mi madre y fuimos a hablar con el vecino y esa misma tarde el vecino me dijo que la casa era de su primo que la acaba de heredar, a los meses cuando pudimos hacer los trámites fuimos a la gestoría", recapituló María.

Lo cierto es que sobre el trámite confesó que "tuve suerte de poder pagarla en mano porque pagué 6.000 euros y desde aquel día pues soy propietaria de esta casa".

"Mi moneda de cambio ahora mismo en vez de ser el dinero es el tiempo, entonces como yo me considero una persona rica en tiempo", confesó la joven campestre.

De esta manera, comenzó una aventura para María donde todo era completamente nuevo para ella: "Ni había vivido sola nunca, ni había estado sola en la naturaleza nunca, ni había tenido plantas, ni había hecho fontanería, ni había hecho construcción, o sea nada de nada", expuso la joven.

María lleva 6 años viviendo sola en el bosque de Asturias: “La casa me salió en 6.000€ y no tenía ni luz ni agua”

Al final, tuvo que aprender todas estas cosas porque "yo cuando entré aquí, no había luz, ni agua, con la casa tal cual estaba y nadie me obligó, o sea yo lo hice porque yo quería vivir la experiencia a tope".

Y así ha vivido la experiencia que aunque para muchos puedan verse vacilantes ante este estilo de vida, sobre todo por el miedo que podría suponer vivir solo en el bosque, María señaló que "esto es una fantasía".

Rodeada de naturaleza la joven vive un ritmo de vida envidiable y mucho más tranquilo. No obstante, sí confesó que "hay ciertas actividades que pierden un poco de magia si no es en compañía, pero bueno está bien porque como yo tampoco puedo estar sola toda mi vida, tengo bajo la manga un montón de actividades que a mi futuro marido le van a encantar".

Además, ha aprovechado para abrir una cuenta en redes sociales (@elcampuylamaria) donde ha documentado todo el proceso de estos últimos seis años en el bosque de Asturias.

Con esto, María es un ejemplo de un estilo de vida que rompe con todos los esquemas sociales y no dudó en expresar como conclusión que "para los que están pensando en darse un cambio de vida, pues que esto le sirva de ejemplo".