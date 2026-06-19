Un extrabajador de Hacienda avisa: “Lo primero que analiza el sistema es si tus datos encajan entre sí"

Las claves

Las claves Generado con IA Hacienda prioriza el análisis de coherencia entre los datos declarados, más que la búsqueda directa de fraude, según un extrabajador de la Agencia Tributaria. El sistema contrasta la información del contribuyente con lo declarado por terceros, bancos, declaraciones de años anteriores y patrones del sector. Cuando detecta incoherencias, el sistema considera el caso de riesgo y puede revisarlo, aunque no implique necesariamente fraude. Hacienda dispone hasta 2030 para notificar posibles fallos en la declaración de 2026, pero normalmente actúa antes de que finalice ese año.

La declaración de la Renta encara su recta final en 2026. Recordemos, finalizará el 30 de junio. Como todos los años, los ciudadanos desearán que les salga a devolver, aunque habrá quien tenga que pagar.

Tanto unos como otros, aparte del resultado, cruzarán los dedos para que con posterioridad Hacienda no vuelva a llamar a su puerta. Son las conocidas como notificaciones y no todas son para echarse a temblar. Algunas sólo requieren información adicional.

¿Qué tipos de envíos realiza la Agencia Tributaria? Carta informativa, requerimiento, propuesta de liquidación, resolución del procedimiento, providencia de apremio, diligencias de embargo, inicio de investigación de inspección y expediente sancionador.

Búsqueda de Hacienda

Emilio Baena trabajó durante más de una década en la Agencia Tributaria (AEAT). Y allí aprendió algo “que casi nadie cuenta” y que ahora ha decidido poner sobre la mesa. ¿El qué?

“Hacienda no busca fraude, busca incoherencias”, afirma en la red social LinkedIn. “Esta es la clave para entender cómo funciona el sistema hoy”.

A continuación, Baena explica cuál es ese funcionamiento en la actualidad. “La mayoría imagina a Hacienda como alguien revisando caso por caso, buscando errores grandes o comportamientos sospechosos”, arranca su explicación.

Pero matiza que “la realidad es distinta. Lo primero que analiza el sistema es si tus datos encajan entre sí”. ¿Qué quiere decir con esto?

Pues que Hacienda lo que hace es poner el foco en lo que declaras, lo que declaran terceros sobre ti, lo que aparece en bancos, lo que has hecho otros años, y lo que es normal en tu sector.

Con todos estos ingredientes en la coctelera, “cuando algo no cuadra, no se habla de fraude. Se habla de riesgo. Y ese riesgo es lo que determina si un caso se revisa o no”.

Y los contribuyentes deben saber que Hacienda tiene hasta 2030 para avisarnos de los fallos cometidos en la declaración de este año. Sin embargo, no suele dejar el trabajo para última hora, y antes de que finalice 2026, enviará ya estas misivas a miles de contribuyentes.