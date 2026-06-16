Ignacio Solsona: “Duele que a una persona con 40 años doblando el lomo le penalicen su pensión”

Las claves

Las claves Generado con IA La asociación Asjubi40 reclama eliminar los coeficientes reductores en la pensión para quienes han cotizado más de 40 años, denunciando recortes al jubilarse anticipadamente. El abogado Ignacio Solsona expone que anticipar la jubilación dos años implica una penalización del 19%, lo que supone perder 380 euros mensuales durante toda la vida. Si la jubilación se anticipa cuatro años, la penalización puede llegar al 28%, lo que representa una pérdida acumulada de hasta 156.800 euros en veinte años. Solsona considera que estas penalizaciones son injustas para trabajadores con largas trayectorias laborales, especialmente si han estado desempleados antes de jubilarse.

Asjubi40 es una asociación que busca eliminar los coeficientes reductores para aquellos trabajadores cuyas cotizaciones han superado los 40 años. ¿Por qué? Porque sufren recortes en su pensión al retirarse anticipadamente, de manera voluntaria o involuntaria.

El abogado laboralista Ignacio Solsona, en un vídeo en YouTube, analiza su situación después de una nueva negativa del Gobierno para cambiar la norma.

“Basta un leve ejercicio de empatía para entender que a una persona que lleva 40 años doblando el lomo le moleste que, por anticipar su jubilación 2 años, se le aplica una penalización del 19% sobre su pensión para toda la vida”, afirma el abogado.

Situación injusta

Para explicar lo que considera como una situación injusta, Solsona echa mano de una serie de cálculos.

“Para empezar, he calculado la jubilación anticipada voluntaria de una persona que ha cotizado durante 40 años en toda su vida laboral y quiere jubilarse a los 63 años”, comienza el abogado.

Así, y si tiene una base reguladora y una pensión inicial de 2.000 euros, se le aplicará sobre esta una penalización del 19%, resultando una pensión final de 1.620 euros. Es decir, una penalización de 380 euros mensuales (14 pagas al año) durante todo lo que le quede de vida.

“Si esta persona vive 20 años tras su jubilación, la pérdida acumulada sería de 106.400 euros. Eso sin contar las revalorizaciones, las subidas que se producen el día 1 de enero de cada año”, indica.

Y añade: “Está claro que puede decirse que esta persona, adelantando su jubilación, va a cobrar 2 años más de pensión, pero el importe de 28 pagas por 1.620 euros (28 serían 2 años, son 14 pagas al año) suma un total de 45.360 euros”.

Por lo tanto, la diferencia “es abismal”, entre la cifra que se consigue por adelantar dos años la jubilación, y la que se pierde por la penalización de 380 euros que se le va a aplicar todos los meses durante su pensión.

Otro caso

¿Qué sucede si se anticipa la jubilación año y medio y no dos años? Entonces, la penalización a aplicar sería del 8,4%. Es decir, que siguiendo el caso anterior, la penalización sería de 168 euros mensuales por 14 pagas anuales. Por lo tanto, en veinte años, la pérdida sería de 47.040 euros

“Ahora bien, la situación se agrava para aquellas personas que están desempleadas y están cobrando el subsidio para mayores de 52 años, que son 480 euros mensuales y quieren jubilarse cuanto antes”, apunta Ignacio Solsona.

Porque, si lo hacen 4 años antes de la edad ordinaria que les corresponda, se les aplicará una penalización del 28%.

“Si partimos del mismo ejemplo anterior, una pensión inicial de 2.000 euros aplicada la penalización del 28% quedaría reducida a 1.440 euros mensuales por 14 pagas al año. Esto supone una penalización de 560 euros”, calcula el experto.

Por lo tanto, si esa persona vive 20 años, hasta los 81 años de edad, la pérdida acumulada sería de 156.800 euros. En cambio, la pensión que consigue por anticipar 4 años su jubilación sería de 80.640 euros.

Dicho de otra manera: consigue la mitad del capital que pierde por culpa de la penalización del 28% que se le aplica durante toda la vida.

“Hechos estos números, y de acuerdo con la esperanza de vida promedio de las personas que suele ser entre 80 y 85 años dependiendo de si son varones o son mujeres, las penalizaciones por anticipar más de un año y medio la jubilación son ciertamente injustas”, concluye.