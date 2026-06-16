Ya entró en vigor: la Ley de Bienestar Animal obliga a los dueños de gatos a esterilizarlos antes de los 6 meses de edad

Las claves

Las claves Generado con IA La Ley de Bienestar Animal obliga a esterilizar a todos los gatos domésticos antes de los seis meses de edad, salvo excepciones. Las únicas excepciones son para criadores profesionales inscritos o gatos con riesgo de salud certificado por un veterinario. La medida busca combatir la reproducción incontrolada, reducir abandonos y controlar colonias felinas urbanas. Las multas por incumplir la esterilización pueden llegar a 50.000 euros, y hasta 200.000 euros si se comercializan cachorros sin autorización.

Tres años después de su aprobación, la Ley de Bienestar Animal sigue generando dudas entre muchos propietarios de mascotas en España.

Una de las medidas más relevantes y, al mismo tiempo, más desconocidas para parte de la población es la obligación de esterilizar a los gatos domésticos antes de que cumplan los seis meses de edad, salvo en determinados supuestos excepcionales previstos por la normativa.

Esta exigencia está recogida en la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales.

Así, aunque la norma fue aprobada hace ya varios años, continúa siendo una de las disposiciones que más consultas provoca entre los dueños de felinos debido a las importantes consecuencias que puede acarrear su incumplimiento.

La ley establece que todos los gatos que vivan como animales de compañía deben ser esterilizados quirúrgicamente antes de alcanzar los seis meses.

La obligación se aplica con carácter general, independientemente de que el animal tenga acceso al exterior o pase toda su vida dentro de una vivienda. En otras palabras, el hecho de que un gato no salga nunca de casa no exime a su propietario de cumplir con esta medida.

Sin embargo, la normativa contempla dos excepciones claramente definidas.

La primera afecta a los criadores profesionales inscritos en el Registro de Criadores de Animales de Compañía, que pueden mantener ejemplares sin esterilizar para la reproducción dentro de la actividad autorizada.

La segunda excepción corresponde a aquellos casos en los que un veterinario determine, mediante informe justificado, que la intervención puede poner en riesgo la salud o la vida del animal.

La obligación también alcanza a protectoras y centros de adopción. Estos organismos deben entregar a los gatos ya esterilizados o, si se trata de cachorros demasiado jóvenes para ser intervenidos, exigir al adoptante un compromiso formal para realizar la cirugía cuando el felino alcance la edad adecuada.

El objetivo principal de esta medida es combatir la reproducción incontrolada de los gatos. Los expertos recuerdan que los felinos alcanzan la madurez sexual a edades muy tempranas (de 4 a 6 meses), y que una sola gata puede tener varias camadas al año.

Esta elevada capacidad reproductiva está detrás de buena parte de los abandonos y de la saturación que sufren muchas protectoras de animales.

Además, la norma busca limitar el crecimiento de las colonias felinas urbanas. Muchos gatos domésticos con acceso al exterior pueden reproducirse con gatos callejeros, contribuyendo al aumento de estas poblaciones.

La esterilización se considera una herramienta fundamental para reforzar las políticas de control basadas en el método CER (Captura, Esterilización y Retorno).

A ello se suman los beneficios para la salud del propio animal. La esterilización ayuda a reducir el riesgo de determinadas enfermedades reproductivas, como infecciones uterinas o algunos tipos de tumores en las hembras.

En los machos, también puede disminuir las conductas territoriales, las fugas y las peleas con otros gatos.

No cumplir con esta obligación puede tener importantes consecuencias económicas. La ley contempla sanciones que pueden oscilar entre los 10.001 y los 50.000 euros cuando se incumplen las obligaciones de control reproductivo.

En los casos más graves, si además se comercializan cachorros sin estar inscrito como criador autorizado, las multas pueden elevarse hasta los 200.000 euros.