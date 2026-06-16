Entra en vigor: bares y restaurantes tendrán que cobrar un suplemento extra a partir del 12 de agosto

Las claves

Las claves Generado con IA Desde el 12 de agosto, bares, restaurantes y comercios en España deberán cobrar un depósito extra por cada envase de un solo uso vendido. El consumidor recuperará íntegramente el importe abonado al devolver el envase vacío en puntos de recogida habilitados, como máquinas automáticas. La medida busca aumentar las tasas de reciclaje y reducir los residuos, adaptándose a las normativas europeas y el artículo 45 del Real Decreto 1055/2022. Supermercados y tiendas estarán obligados a aceptar envases aunque no hayan sido comprados originalmente en ese establecimiento.

Con el objetivo de impulsar la sostenibilidad y cumplir con las normativas de la Unión Europea, España implementará el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR).

Esta medida obligará a supermercados, bares y comercios a cobrar un pequeño recargo por cada envase vendido, un dinero que el consumidor recuperará por completo al devolver el recipiente vacío.

Este cambio logístico y cultural busca reactivar las tasas de reciclaje y reducir drásticamente los residuos de un solo uso en el país.

¿Qué es esta medida?

Es importante recalcar que esta medida no es un impuesto, sino que funciona más bien como un depósito, es decir que funciona como una fianza con lo cual el consumidor no pierde este dinero, sino que lo recuperará íntegramente cuando devuelva el envase vacío en uno de los puntos de recogida habilitados.

Este Sistema de Depósito, Devolución y Retorno es una medida comprendida en la normativa estatal, concretamente en el artículo 45 del Real Decreto 1055/2022 que expone que si no se cumplen los objetivos de recogida selectiva fijados por la ley en un plazo determinado, es obligatorio implantar un sistema de depósito para determinados envases de un solo uso.

Así, se habilitarán métodos como máquinas automáticas de reciclaje en los establecimientos. Los usuarios tan solo tendrán que escanear el código de barras del envase, que debe estar en buen estado, y la máquina les reembolsará el importe correspondiente.

Además, los supermercados y tiendas estarán obligados a aceptar envases incluso si no fueron adquiridos originalmente en ese local.

Este método ya existe en otros países de Europa como Alemania, Dinamarca, Suecia, Países Bajos, entre otros. La cantidad devuelta depende del país, pero por ejemplo en Alemania, se devuelve 0,25 euros por botellas de plástico y 0,08 y 0,15 euros por vidrio.

Una gran parte de lo que ha impulsado la medida es que en estos países europeos es un sistema ya implementado y operativo desde hace varios años. Sin embargo, también España ya intentó alcanzar ciertos objetivos de reciclaje para 2023 y no lo logró.

Así, con la finalidad de cumplir con las exigencias normativas de la Unión Europea y avanzar hacia una economía circular, el Gobierno ha optado por implementar este modelo para así elevar la tasa de recogida selectiva de envases a un 90%, reducir la basura en espacios públicos y disminuir el uso de plásticos de un solo uso.

Para ello, la medida involucra a toda la cadena, desde fabricantes y distribuidores hasta comercios y consumidores, y aunque se reconoce que implicará retos logísticos y un periodo de adaptación para que se vuelva rutinario, ya que supone un cambio estructural necesario para la sostenibilidad.