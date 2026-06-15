Sanidad avisa a España: a partir de 2026 cambiará el cupón de los medicamentos financiados por un identificador digital

Las claves

Las claves Generado con IA A partir de 2026, el tradicional cupón precinto de los medicamentos financiados será sustituido progresivamente por un identificador digital único. El nuevo sistema digital permitirá verificar la autenticidad de los medicamentos, mejorar su trazabilidad y reducir la burocracia en farmacias. La transición será gradual y durante un tiempo coexistirán ambos sistemas; las comunidades autónomas decidirán cuál exigen temporalmente. El Gobierno también ha reconocido oficialmente a las organizaciones de pacientes como interlocutores del sistema sanitario, garantizándoles derechos de participación y acceso a la información.

La forma en la que las farmacias solían entregar los medicamentos financiados por el Sistema sanitario está a punto de cambiar para siempre.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto 468/2026, de 10 de junio, una norma que inicia la desaparición progresiva del tradicional cupón precinto de los envases y abre la puerta a un sistema completamente digital basado en identificadores únicos.

Así, se trata de una de las mayores transformaciones administrativas de la prestación farmacéutica en las últimas décadas.

Adiós al cúter en las farmacias

Durante años, los farmacéuticos han tenido que recortar físicamente una parte del envase de los medicamentos financiados, el conocido como cupón precinto, para pegarlo a la documentación que luego sirve para justificar la facturación y posterior reembolso de los tratamientos.

Una práctica tan repetida en el día a día pero que, con la nueva normativa, comenzará a quedar atrás. En su lugar se sustituirá de forma gradual por un identificador digital único incorporado al envase del medicamento.

Este código permitirá verificar la autenticidad de cada producto, mejorar su trazabilidad y reforzar la lucha contra las falsificaciones.

Además, facilitará el intercambio seguro de información entre administraciones y reducirá las cargas burocráticas asociadas al control de la prestación farmacéutica.

No obstante, la reforma no parte desde cero. El sistema se apoyará en el repositorio nacional de medicamentos, una infraestructura tecnológica que funciona en España desde 2019 y permite asignar y rastrear los códigos únicos de los envases.

Con esta base, el Ministerio de Sanidad busca avanzar hacia un modelo plenamente alineado con los estándares europeos de seguridad farmacéutica y con los mecanismos de interoperabilidad utilizados en otros países de la Unión Europea.

Eso sí, importante mencionar que el cambio no va a ser inmediato. Durante un periodo transitorio convivirán el modelo tradicional y el digital.

La normativa establece que las comunidades autónomas, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) en Ceuta y Melilla, así como mutualidades como MUFACE, ISFAS y MUGEJU, podrán decidir temporalmente qué sistemas exigir a las farmacias para validar la facturación: el físico, el digital o ambos.

Asimismo, la desaparición definitiva del cupón precinto tampoco tiene todavía una fecha cerrada. El 'apagón analógico' dependerá de una futura aprobación del Ministerio de Sanidad que fijará el calendario de implantación y determinará los aspectos técnicos necesarios para completar la transición.

Además, el futuro texto establecerá qué información que actualmente aparece en el cupón de cartón deberá incorporarse de forma permanente al envase exterior de los medicamentos.

Junto a esta medida de digitalización, el Gobierno ha dado luz verde al proyecto de Ley de las Organizaciones de Pacientes.

Las organizaciones de pacientes son asociaciones formadas por personas afectadas por una enfermedad, sus familiares y cuidadores, cuyo propósito es defender sus derechos y mejorar su calidad de vida. Así, a partir de esta nueva norma se las reconoce como interlocutores del sistema sanitario.

De ese modo, las organizaciones deberán ser entidades sin ánimo de lucro, actuar en más de una comunidad autónoma y cumplir con los criterios de transparencia e independencia. A cambio, verán reconocidos tres derechos: acceso a la información, participación pública y reconocimiento institucional.

La ley también garantiza que los pacientes tengan una presencia más activa en la toma de decisiones sanitarias. Contarán con ocho representantes permanentes en el Comité Consultivo del SNS y participarán en la evaluación de nuevas tecnologías e innovaciones médicas.

También crearán la Mesa para la Participación de Pacientes y el Censo Estatal de Organizaciones de Pacientes, con una atención específica a los colectivos vinculados a enfermedades raras.

Sanidad busca así acelerar la modernización del sistema sanitario, reforzar la seguridad de los medicamentos y otorgar a los pacientes un papel más relevante en la gobernanza de la sanidad pública.