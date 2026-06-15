Países Bajos da una lección a España: jornada laboral real de 32,2 h semanales, salario medio de 3.800 € y tasa de paro del 4%

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Países Bajos tiene una jornada laboral real media de 32,2 horas semanales, la más corta de la UE. El salario medio bruto en Países Bajos ronda los 3.800 euros al mes, muy por encima del promedio español. La tasa de paro neerlandesa es del 4%, mientras que en España supera el 10%. La flexibilidad laboral, el empleo a tiempo parcial de calidad y la alta productividad son claves del éxito neerlandés.

Cuando se habla de modelos laborales eficientes dentro de Europa, Países Bajos aparece de forma recurrente como uno de los ejemplos más analizados por economistas y expertos en empleo.

Los últimos datos de 2026 vuelven a situar al país neerlandés en una posición privilegiada: una jornada laboral media real de apenas 32,3 horas semanales, salarios cercanos a los 3.800 euros brutos al mes y una tasa de desempleo ligeramente inferior al 4 %.

Lejos de tratarse de una casualidad, estas cifras son el resultado de décadas de reformas orientadas a la flexibilidad laboral, la conciliación y la productividad.

Más productividad y mejores salarios

El modelo neerlandés demuestra que trabajar menos horas no implica necesariamente producir menos ni generar menos riqueza.

Uno de los aspectos más llamativos es precisamente la duración de la jornada laboral. Según datos de Eurostat, Países Bajos registra la jornada media más corta de toda la Unión Europea, con 32,2 horas semanales.

Sin embargo, esto no significa que la legislación sea especialmente restrictiva. La Ley del Tiempo de Trabajo permite jornadas de hasta 12 horas diarias y semanas de hasta 60 horas en situaciones excepcionales.

La clave se encuentra en otro factor: el enorme peso del trabajo a tiempo parcial. Cerca de la mitad de la población activa opta voluntariamente por contratos de tres o cuatro días a la semana, especialmente trabajadores con hijos o personas que priorizan la conciliación familiar.

A diferencia de lo que ocurre en otros países, estos empleos suelen ofrecer estabilidad, protección social y salarios competitivos.

En el ámbito salarial, Países Bajos también presenta cifras muy superiores a las españolas. Desde enero de 2026, el salario mínimo legal para los mayores de 21 años es de 14,71 euros brutos por hora. Dependiendo de la jornada contratada, esto supone unos ingresos mínimos de 2.154-2.350 € brutos mensuales.

Por encima de esa referencia se encuentra el salario medio. Las estimaciones del Centraal Planbureau (CPB), la Oficina de Planificación Central neerlandesa, sitúan tanto el salario medio como el modal en torno a los 48.000 euros brutos anuales.

Traducido a cifras mensuales, supone alrededor de 3.800 o 4.000 euros brutos, incluyendo la paga vacacional obligatoria del 8%.

Otro indicador que refleja la fortaleza del mercado laboral neerlandés es el desempleo. La tasa de paro se sitúa actualmente en el 3,9 %, un nivel que los expertos consideran compatible con el pleno empleo técnico.

De hecho, el principal problema de la economía neerlandesa no es la falta de trabajo, sino la escasez de profesionales para cubrir vacantes en sectores estratégicos. Sanidad, tecnología, ingeniería, energías renovables y logística concentran buena parte de la demanda.

Enfermeros, desarrolladores de software, ingenieros eléctricos, soldadores o conductores de transporte pesado figuran entre los perfiles más buscados por las empresas.

La incorporación temprana de los jóvenes al mercado laboral también marca diferencias. Más del 74% de los estudiantes de entre 15 y 24 años compagina estudios con algún empleo parcial, una fórmula que facilita la adquisición de experiencia laboral antes de finalizar la formación académica.

Países Bajos vs. España

La comparación con España evidencia la distancia entre ambos modelos.

Mientras el salario medio español ronda los 29.540 euros brutos anuales y la tasa de desempleo supera el 10%, en Países Bajos los ingresos son significativamente más altos y el paro se mantiene en mínimos históricos.

Además, el salario más frecuente en España, de 16.520 euros anuales, se sitúa mucho más cerca del salario mínimo que de la media nacional, algo que no ocurre en el país neerlandés.

Así, Países Bajos demuestra que la combinación de flexibilidad laboral, empleo a tiempo parcial de calidad y elevada productividad puede traducirse en menos horas trabajadas, mejores salarios y un mercado laboral más dinámico.