Es oficial: los propietarios tienen que declarar a Hacienda su segunda vivienda aunque no esté ocupada

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados. Marta Fernández Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Todos los propietarios de una segunda vivienda en España deben declararla a Hacienda, esté o no ocupada. El cambio normativo obliga a informar en la declaración de la Renta sobre cualquier propiedad adicional, aunque no genere ingresos. No declarar una segunda vivienda puede ser considerado fraude fiscal y conllevar sanciones económicas importantes. Hacienda calcula un rendimiento estimado de la vivienda vacía según su valor catastral, aplicando entre un 1,1% y un 2%.

Cerca de tres millones de españoles poseen más de una vivienda en el país, según los datos de 2024 del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin embargo, pocos son conscientes de los problemas fiscales que pueden afrontar con Hacienda si no declaran correctamente estos bienes, independientemente de si están habitados o vacíos.

Esta obligación responde a un cambio normativo reciente que afecta a cualquier segunda propiedad, a diferencia de la regulación anterior, que ponía el foco solo en los inmuebles con un valor inferior al de mercado.

El motivo del cambio es ejercer mayor presión sobre el mercado inmobiliario para evitar posibles fraudes fiscales.

Cabe recordar que la Agencia Tributaria (AEAT) es una entidad adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda y tiene como principal objetivo detectar y prevenir cualquier tipo de incumplimiento tributario.

¿Cómo saber si debo declarar mi propiedad adicional?

Cualquier persona que posea una propiedad o residencia, además de la habitual, debe incluirla en su declaración de la Renta, sin importar si está alquilada, si es de uso vacacional o si está vacía.

Para informar correctamente sobre esta propiedad, es preciso acceder a la sección de “Propiedades no implicadas en actividades económicas” en la declaración. Allí, es necesario especificar que dicha residencia no es la habitual.

Además, han definido las dos situaciones en las que se puede encontrar la vivienda y cómo tributarla.

En el caso de que la vivienda esté en manos de un inquilino que paga alquiler, los ingresos generados deben declararse como “rentas del patrimonio inmobiliario”. Se aplicará un régimen fiscal que dependerá de los ingresos obtenidos y de los gastos deducibles

Si la vivienda es de uso vacacional o está vacía, hay que especificarlo en la declaración de impuestos. Hacienda considera que, aunque el inmueble no genere ingresos directos, sí produce ciertos beneficios.

Para su tributación, se calcula el valor catastral, es decir, el valor asignado por el gobierno a una propiedad para el cobro de impuestos.

Ahora bien, no declarar una residencia adicional puede acarrear sanciones económicas importantes, ya que podría considerarse una forma de evasión fiscal.

La Agencia Tributaria puede aplicar un rendimiento estimado sobre la vivienda vacía, calculado como un porcentaje del valor catastral:

Si el valor catastral no ha sido revisado en los últimos 10 años, se aplica un 2% .

. Si ha sido actualizado mediante valoración colectiva (procedimiento mediante el cual se revisan los valores catastrales de los inmuebles de un municipio para homogeneizarlos) en los últimos 10 años, se aplica un 1,1% .

. Si no tiene un valor catastral asignado, se aplica un 1,1% sobre el 50% del precio de la vivienda.

Como se mencionó anteriormente, no declarar una segunda propiedad puede considerarse fraude fiscal, lo que podría derivar en multas y sanciones adicionales.