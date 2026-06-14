España cambia las normas: ya rechaza las solicitudes de residencia humanitaria de los ciudadanos de fuera de la UE

Las claves

Las claves Generado con IA España deja de conceder y renovar permisos de residencia humanitaria a ciudadanos extracomunitarios tras la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo. La nueva normativa europea exige diferenciar entre protección internacional y los permisos humanitarios nacionales, acelerando los retornos de quienes no cumplen los requisitos de asilo. Hasta ahora, España otorgaba permisos humanitarios especialmente a ciudadanos venezolanos, convirtiéndose en el país europeo con más beneficiarios de este tipo de autorización. El Papa León XIV, de visita en España, pidió no discriminar a los inmigrantes y advirtió sobre el peligro de convertir el Mediterráneo en un "cementerio sin lápidas".

El Pacto Europeo de Migración y Asilo de la Unión Europea (UE) ha entrado en vigor este viernes 12 de junio y tiene una repercusión directa en el ordenamiento jurídico de España: nuestro país va a dejar de conceder y renovar las solicitudes de residencia por razones humanitarias a ciudadanos de fuera de la UE.

El acuerdo, que reduce los plazos para la tramitación de asilo y acelera los retornos de inmigrantes que no cumplen las condiciones, obliga a los Veintisiete a a diferenciar entre la protección internacional y los permisos humanitarios nacionales.

Hasta ahora, España permitía que algunos ciudadanos extracomunitarios cuya solicitud de asilo hubiera sido rechazada pudieran permanecer en el país de forma legal mediante una autorización de residencia temporal por razones humanitarias.

¿Qué país obtiene más permisos de residencia?

No obstante, el Ministerio del Interior va a dejar de reconocer y renovar este tipo de permisos humanitarios porque podrían generar "confusión" con los requisitos de protección oficial internacional que marca el espacio comunitario con la nueva normativa. Es decir, evitar una colisión con la UE.

Aun así, el departamento dirigido por Grande-Marlaska recuerda que las personas que poseen actualmente el permiso humanitario en España han podido, desde el 16 de abril de 2026, solicitar la modificación de su situación vigente de acogida hacia otras autorizaciones de residencia previstas en la normativa de extranjería.

Según el informe de Seguridad Nacional de 2025, elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno, España ha aprobado en los últimos tiempos la "concesión generalizada" por razones humanitarias a los venezolanos.

Por lo tanto, se ha convertido en el pueblo con más ciudadanos con autorización de acogida humanitaria por la crisis política que azota al país latinoamericano. Otro factor del éxodo de esta población hacia España -además de la lengua compartida- es "el cambio de la política migratoria de la Administración de EEUU", recoge el informe.

Esta actualización de los derechos de asilo en Europa ha coincidido con la visita del Papa León XIV a España, donde ha reivindicado la no discriminación de los inmigrantes en Europa con una frase contundente: "Que el Mediterráneo no se convierta en un cementerio sin lápidas", manifestó en uno de sus encuentros con inmigrantes en Gran Canaria.

Cabe destacar que el pontífice es una de las figuras mundiales con más peso en la cuestión migratoria. Un asunto que genera un gran debate entre la población, que por un lado argumentan que es un desafío para la seguridad; y que, por otro lado, sostienen que se debe preservar su dignidad y que su fuerza laboral es más que bienvenida en el sistema productivo de los países occidentales.