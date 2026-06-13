Confirmado por Sanidad: el farmacéutico ya no va a recortar el cupón de los medicamentos con el cúter

Las claves

Las claves Generado con IA El tradicional recorte del cupón de los medicamentos en farmacias será eliminado y sustituido por un sistema digital. Este sistema manual se utilizaba desde 1975 como justificante para que la farmacia cobrara al Sistema Nacional de Salud. La reforma del Real Decreto 1345/2007, aprobada por el Consejo de Ministros, actualiza la regulación del Sistema Español de Verificación de Medicamentos. El cambio busca mejorar la interoperabilidad y el intercambio seguro de información entre administraciones sanitarias.

Cuando una persona va a la farmacia a comprar un medicamento recetado por el médico, sigue un protocolo definido. El mismo empieza entregando su tarjeta que el farmacéutico pasa por un lector para saber qué tiene que dispensar.

Una vez el farmacéutico tiene los productos, coge un cúter y, uno a uno, recorta de la caja el cupón troquelado que tiene un código de barras (entre otra información) y que coloca en una hoja pegado con celo. El último paso no es otro que cobrar. Hasta ahora.

Porque, y después de aprobarse en Consejo de Ministros, progresivamente este procedimiento va a pasar a mejor vida porque el cupón, el cúter y el celo van a ser sustituidos por un sistema digital.

Justificante

Antes de entrar en detalle sobre este cambio que los usuarios de la farmacia van a ir notando poco a poco, conviene recordar que este método del cupón fue implantado en España en el año 1975.

Un sistema manual cuyo fin era el de servir como justificante para que la farmacia pudiera cobrar al Sistema Nacional de Salud la parte financiada del fármaco recetado. Es lo que se conoce como copago farmacéutico.

La reforma del Real Decreto 1345/2007, aprobada por el Consejo de Ministros, actualiza la regulación del Sistema Español de Verificación de Medicamentos. Este regulaba el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados de manera industrial.

También indicaba que la eliminación del cupón es de competencia nacional. De ahí la propuesta lanzada desde el Ministerio de Sanidad.

“El reglamento adapta el marco normativo a la evolución tecnológica del sistema y actualiza determinados aspectos de su funcionamiento para mejorar la interoperabilidad y el intercambio seguro de información entre las administraciones sanitarias”, dijo la ministra Mónica García en la rueda de prensa posterior.

Se trata de un paso más hacia la sustitución del cupón precinto por el identificador único como sistema de identificación de los medicamentos dispensados con cargo al Sistema Nacional de Salud.