Ya es oficial: el Gobierno aprueba que los jóvenes tengan descuentos de hasta el 90% en viajes durante este verano

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno aprueba descuentos de hasta el 90% en billetes de tren y autobús para jóvenes entre 18 y 30 años este verano. La iniciativa, que estará vigente del 1 de julio al 30 de septiembre de 2026, requiere registro previo en la plataforma oficial. Se incluyen rebajas del 50% en billetes de Avant y trenes de alta velocidad, con un máximo de 30 euros por billete, y en el pase Interrail para viajar por Europa. El programa busca fomentar el transporte público, reducir emisiones y facilitar el acceso de los jóvenes a nuevas experiencias culturales y turísticas.

Los jóvenes volverán a beneficiarse este verano de importantes rebajas para viajar por España y Europa.

El Consejo de Ministros ha aprobado la cuarta edición del programa Verano Joven, una iniciativa que permitirá acceder a descuentos de hasta el 90% en billetes de autobús y tren entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026.

La medida, impulsada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, contará con una inversión cercana a los 130 millones de euros y está dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años con nacionalidad española o residencia legal en España.

Con esta nueva convocatoria, el Gobierno busca facilitar la movilidad juvenil durante el periodo estival y seguir fomentando el uso del transporte público frente al vehículo privado.

El programa ha logrado consolidarse como una de las iniciativas más populares entre la población joven desde su puesta en marcha en 2023.

De hecho, en sus tres primeras ediciones ha permitido que más de cuatro millones de jóvenes realicen más de 16 millones de viajes durante los meses de verano.

Los descuentos varían según el medio de transporte elegido. Los beneficiarios podrán acceder a una rebaja del 90% en los servicios de autobús regular de competencia estatal y en los trenes de media distancia convencional.

También se aplicará un descuento del 50% en los billetes de Avant y en los servicios ferroviarios comerciales de larga distancia y alta velocidad, aunque en este último caso la ayuda tendrá un límite máximo de 30 euros por billete.

Además, quienes quieran aprovechar el verano para recorrer Europa también podrán beneficiarse de una reducción del 50% en el pase Interrail Global Flexible de diez días durante dos meses, siempre que sea adquirido a través de Renfe.

Podrán acogerse al programa los jóvenes nacidos entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008. Para acceder a las bonificaciones será necesario registrarse previamente en la plataforma habilitada por el Ministerio de Transportes.

Una vez comprobado que se cumplen los requisitos, cada usuario recibirá un código personal e intransferible que deberá utilizar al comprar los billetes.

Más allá del ahorro económico, el Ejecutivo defiende que el programa persigue varios objetivos estratégicos. Entre ellos, reducir el uso del vehículo particular, disminuir las emisiones contaminantes y fomentar hábitos de movilidad más sostenibles entre las nuevas generaciones.

También pretende acercar el transporte público a los jóvenes para convertirlos en usuarios habituales en el futuro.

La iniciativa busca igualmente favorecer el acceso a nuevas experiencias culturales, potenciar el turismo nacional y facilitar el descubrimiento de nuevos destinos tanto dentro como fuera de España.

Las cifras de participación reflejan el éxito alcanzado hasta ahora. Solo en la edición de 2025 se registraron más de 6,8 millones de viajes realizados por más de 1,5 millones de jóvenes, lo que supuso un nuevo récord y un incremento significativo respecto al año anterior.

El Gobierno considera que esta nueva edición cobra especial relevancia en un contexto marcado por el incremento de costes derivado de la situación internacional y el encarecimiento del transporte.

En este escenario, el programa Verano Joven vuelve a presentarse como una herramienta para aliviar el gasto de un colectivo especialmente sensible a las dificultades económicas y facilitar que miles de jóvenes puedan desplazarse, viajar y disfrutar del verano a un coste mucho más reducido.