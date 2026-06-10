Gonzalo Bernardos: "Hasta un millón y medio de personas accederán a la compra de vivienda"

Las claves

Las claves Generado con IA Gonzalo Bernardos estima que hasta un millón y medio de personas podrán comprar vivienda en los próximos años si los tipos de interés se mantienen entre el 2% y el 2,5%. El economista destaca que el suelo será clave en el próximo ciclo inmobiliario, ya que la demanda acumulada requerirá nueva promoción y eficiencia en los procesos urbanísticos. La demanda de vivienda será impulsada principalmente por jóvenes y clase media, necesitando ampliar la oferta y las ubicaciones disponibles. La compra de vivienda estará condicionada por presupuesto, financiación y necesidad, perdiendo protagonismo el alto standing en favor de opciones más asequibles.

El precio de la vivienda continúa con su senda ascendente. Y aunque muchas personas pueden verlo como un freno a su intención de adquirir piso, no lo ve de la misma manera el economista Gonzalo Bernardos.

Porque, desde su punto de vista, “hasta un millón y medio de personas accederán a la compra de vivienda en los próximos años”. Eso sí, para que esto suceda pone sobre la mesa una condición. Los tipos de interés deben mantenerse “en una horquilla del 2% al 2,5%”.

Así lo ha afirmado en el 7º Congreso Inmosomni, donde también el profesor de la Universitat de Barcelona ha destacado el papel primordial que va a jugar el suelo en este contexto.

Cuello de botella

Gonzalo Bernardos ha sido rotundo: “El negocio del suelo va a ser espectacular en los próximos años”. Porque, y debido a la demanda acumulada, será necesaria nueva promoción y, por tanto, “una activación más eficiente de los procesos urbanísticos y de comercialización”.

Palabras que pueden traducirse en que habrá que anticiparse a una oferta que todavía no existe. “El suelo, en sus distintas fases, se convierte en el gran cuello de botella y, a la vez, en la gran oportunidad”, prosiguió el experto.

Mientras tanto, la demanda seguirá creciendo, siendo dos pilares tanto los jóvenes como la clase media. Ante dicho empuje, el mercado deberá ampliar el abanico tanto de los productos ofertados como las ubicaciones.

“Se trata de una demanda embalsada que no podrá absorberse únicamente con vivienda usada, sino que requerirá necesariamente la promoción de vivienda nueva, lo que refuerza el papel clave del suelo en el próximo ciclo inmobiliario”, añadió.

Quien identifique la situación sólo con buscar suelo estará equivocado. Ya que, hasta que se llega a la transformación de suelo finalista, más los procesos de gestión, urbanización y viabilidad, el recorrido es complejo.

En este escenario, ganará protagonismo la compra condicionada por el presupuesto, la financiación y la necesidad. El alto standing perderá protagonismo.

“Si el mercado quiere responder, debe producir más oferta ajustada a esa demanda, y eso devuelve el foco al suelo y a la promoción”, concluyó Gonzalo Bernardos.