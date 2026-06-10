Alberto, agricultor: “Con 20 años tenía una deuda de 100.000€, veía el banco y se me hacía un nudo en la garganta”

Las claves

Las claves Generado con IA Alberto Tomás, conocido como Agriberto, relata las dificultades económicas y deudas a las que se enfrentó como joven agricultor en España. El aumento de los costes de producción, las cuotas de autónomo y la competencia desleal de productos extranjeros afectan negativamente la rentabilidad del sector agrícola. Agriberto subraya que cada vez menos jóvenes pueden dedicarse a la agricultura por la baja rentabilidad y las exigencias económicas. El agricultor reclama precios justos para los cultivos y un mejor control del etiquetado y aranceles frente a productos importados que compiten en condiciones desiguales.

El sector de la agricultura en España es uno del que se escuchan muchos testimonios y mitos, no obstante surge la duda de si es un trabajo que sigue siendo rentable.

Para ello, Alberto Tomás , mejor conocido en redes sociales como Agriberto, respondió a esta pregunta en el pódcast Agrolife, señalando que aunque se puede vivir del campo, supone un reto para las personas jóvenes que quieren emprender en este sector.

De esta manera, enumeró todos los obstáculos que deben enfrentar estos trabajadores como las cuotas de autónomo, deudas asfixiantes por la compra de maquinaria, aumento de costes de producción y la competencia desleal con productos de terceros países.

"Yo soy agricultor 100%"

"Yo consigo, desde mí, Alberto, ser rentable. Hay gente que no, hay gente que se ha quedado estancada en tener una serie de hectáreas", comenzó señalando el joven agricultor, poniendo énfasis en que un agricultor que depende únicamente de que le compren su cultivo no puede vivir del campo, pero "se puede vivir de la agricultura, yo estoy viviendo de la agricultura".

De esta manera, agregó que aunque se dedica también a la creación de contenido "yo soy 100% agricultor y yo donde pago mis cuotas y hago todo es de la agricultura". Sin embargo, a pesar de ser rentable lo cierto es que "me ha costado mucho".

A pesar de ser rentable, sí confesó que "cada vez la rentabilidad se está bajando y cada vez eso se hace más bola (...). Ahora, los abonos han subido un 30% este año por la cara, el gasóleo B lo han subido otro 30% estos días, que es cuando más tenemos que estar tratando, picando leña, haciendo un montón de trabajos... llenar el tanque de 2.000 litros ahora me va a costar 2.500 euros llenarlo".

Este encarecimiento de los productos, explicó el agricultor, es uno de los grandes motivos por los que la rentabilidad en este sector es cada vez menor. Ahora bien, en este punto es cuando es clave innovar, ya que "si yo tuviese los mismos cultivos la rentabilidad va a ser mucho menor porque al final el porcentaje de todo sube", comentó Agriberto.

No obstante, señaló que el precio de los cultivos es muy desigual y pocas veces sube a la par que el precio de todos los materiales. Este es el motivo por el que cada vez menos personas se dedican a esta línea de negocio.

"No es que no hay jóvenes que quieran trabajar en el campo, hay jóvenes que quieren ir al campo a trabajar", señaló el agricultor, pero agregó que muchos de estos jóvenes tienen pocas hectáreas y para rentabilizarlas tienen que dedicar mucho trabajo, con lo cual "es normal que no entre gente, pero no porque no quieran, sino cada vez es más inviable", explicó.

Para demostrar esto utilizó su propia experiencia personal: "Yo con 20 años tenía una deuda de ciento y pico mil euros. Yo cada vez que me metía en la cuenta del banco veía menos ciento y pico mil euros y se me ponía un nudo en la garganta, eso nadie lo ve, luego vas pagando y ya vas soltando un poquito, pero es un problema".

Otro de los grandes problemas de la rentabilidad en el campo son las cuotas de autónomos, sobre lo que expresó que "nos tienen fritos": "¿Tú cómo le puedes cobrar a un autónomo que tú sabes de sobra que está facturando 1.000 euros, cómo le puedes cobrar 300 euros por ser autónomo? ¿Estamos locos? ¿Quién vive con 700 euros en España ahora mismo?", señaló incrédulo.

Alberto, agricultor: “Con 20 años tenía una deuda de 100.000€, veía el banco y se me hacía un nudo en la garganta”

"Los autónomos somos los que estamos pagando las carreteras, los hospitales, todas las ayudas y paguitas", recalcó el agricultor. En esta misma línea, comentó sobre la famosa Política Agraria Común (PAC) que son las ayudas y subvenciones dirigidas a agricultores y ganaderos.

"Yo no quiero la PAC. Yo de la PAC cobro 100 euros, la pago yo y no la quiero", expresó con sinceridad, "yo quiero que mis cultivos se paguen y que tengan un precio y no tengan una competencia desleal".

En este sentido expresó que realmente lo que quieren los jornaleros del campo en España es que su producto valga lo que cuesta producirlo y, sobre todo, que no tengan que competir con productos de otros países que tienen condiciones de producción diferentes: "Tú le preguntas a cualquier agricultor, ¿tú estás contento con las políticas que hay? Y te digo yo que el 100% te va a decir que no".

En este sentido explicó que estos acuerdos como Mercosur o con países como Marruecos con el objetivo de traer producto extranjero porque en ocasiones es más barato, al final perjudica enormemente a los agricultores españoles.

"Muchas empresas de España se van a Marruecos a cultivar y luego te lo traen aquí porque allá, perdón por la expresión, le dan un bocadillo al chico que lo está recolectando, echas todo lo que quieres y los números salen mucho mejor", ejemplificó Agriberto.

De esta manera, finalizó exponiendo una última inquietud: "Yo no estoy en contra de que entre ese producto, de hecho soy partidario de que entre y otros agricultores de otros países tengan su beneficio, pero cuando lo vendan aquí que lo primero que se sepa es que viene de otro país porque el etiquetado falla, y que se les aplique algún tipo de arancel para equipararlos a los de aquí".