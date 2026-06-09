Luis Alberto, albañil en España: “Aquí ganas 90 euros la hora de lunes a sábado. Está bien pagado”

Las claves

Las claves Generado con IA Luis Alberto emigró de Honduras a España y trabaja como albañil, enfrentando desafíos como el idioma técnico y el reconocimiento de su experiencia. El sector de la construcción en España sufre escasez de mano de obra especializada, lo que permite salarios elevados, llegando Luis Alberto a ganar hasta 90 euros al día. A pesar de las buenas condiciones salariales, Luis Alberto extraña a su familia y describe la experiencia de inmigrante como dura y desafiante. Muchos trabajadores extranjeros en la construcción envían dinero a sus familias y aspiran a establecerse en España, donde se necesitan al menos 700.000 albañiles.

Luis Alberto llegó a España hace tres años, dejando atrás su vida entera en Honduras y empezando de cero. Así, aunque los inicios no fueron sencillos, consiguió instalarse en una profesión donde se sentía como en casa: la albañilería.

El sector de la construcción en España es uno que de hecho necesita más trabajadores como Luis Alberto, ya que hay una importante escasez de mano de obra especializada, lo cual, a su vez permite que sus trabajadores tengan unos buenos salarios.

Así, Luis Alberto contó en una entrevista con el creador de contenido Quique Vázquez cómo es trabajar de albañil y realmente cuál es la realidad de esta profesión de la que tanto se habla.

"Es difícil encontrar trabajo"

El trabajador comenzó comentando que el motivo por el que decidió abandonar su país fue que "en Honduras no hay oportunidades y falta trabajo también, entonces eso lo hace decidir a uno emigrar a estos países".

El sector de la construcción, como el de la agricultura, cuenta con mucha mano de obra extranjera, no obstante es un oficio con una importante escasez de mano de obra y muy necesario, sobre todo ahora que se pretenden construir miles de inmuebles nuevos.

Luis Alberto comentó que lo más difícil en el oficio es el idioma técnico, ya que en Honduras y en España hay herramientas o materiales que tienen nombres diferentes, con lo cual expresó que en un principio esto supuso un obstáculo.

Además de esto, señaló que otro obstáculo que tuvo que superar fue el de comenzar de nuevo en una profesión donde ya tenía experiencia: "En tu país te conocen como albañil, pero aquí no, entonces cuando vienes, ganas como un ayudante, vienes ganando 50 o 55 euros".

"Como te van viendo lo que vas en la evolución de tu trabajo, que lo vas haciendo bien, que ya le tienen confianza, le suben hasta ganar unos 80 o 90 euros, está bien pagado", expresó el albañil. Además, agregó que con este dinero "se puede vivir y mandar dinero a la familia".

Por otro lado, comentó que las jornadas son de "los trabajos empiezan en la mañana y se termina a las 18:00 horas, de lunes a sábado y siempre hay trabajo".

Luis Alberto, albañil en España: “Aquí ganas 90 euros la hora de lunes a sábado. Está bien pagado”

Lo cierto es que trabajando de lunes a sábado por 90 euros al día, Luis Alberto cobra unos 2.160 euros mensuales, con lo que consigue vivir y enviar algo de dinero a su familia.

No obstante, a pesar de que está contento en su trabajo, el hondureño expresó que "la familia se extraña": "Estando aquí solo... la verdad que es tremendo, es muy duro y difícil", confesó.

Como Luis Alberto, son muchos los empleados extranjeros en este sector que trabajan con dedicación para enviar dinero a su familia para, eventualmente, poder asentarse en España, que necesita al menos 700.000 albañiles.