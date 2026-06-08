Yago, estudiante universitario: “Los madrileños tienen que irse, las plazas de la PAU se las lleva gente de fuera”

Las claves

Las claves Generado con IA Yago Rodríguez, estudiante universitario, critica la desventaja de los alumnos madrileños en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) debido a la mayor dificultad de los exámenes en Madrid. El sistema de distrito único permite que estudiantes de toda España opten a plazas en universidades madrileñas con notas obtenidas en comunidades donde la PAU es menos exigente. Comunidades como Murcia, Canarias, Extremadura y Andalucía presentan más facilidad para obtener sobresalientes, mientras que Madrid, Baleares y Cataluña tienen las pruebas más difíciles. El debate sobre la desigualdad en la PAU resurge cada año, con voces que reclaman una prueba única nacional para garantizar la igualdad de oportunidades entre todos los estudiantes.

El comienzo de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) no solo viene acompañado de nervios, sino también de una de las grandes polémicas que rodean este examen: el nivel de dificultad de la prueba en cada comunidad autónoma.

Desde hace años, los alumnos españoles han expresado la injusticia que supone que en ciertas comunidades autónomas, sobre todo Madrid, este examen sea más complicado, ya que, a la hora de entrar en la universidad se quedan sin plaza.

Yago Rodríguez, estudiante de la Universidad Carlos III de Madrid, ha compartido en redes sociales una fuerte crítica al sistema denunciando la desventaja competitiva que sufren los alumnos madrileños.

El conflicto de la PAU

Rodríguez sostiene que el nivel de exigencia y la dificultad de los exámenes en la Comunidad de Madrid son notablemente superiores a los de otras regiones. Sin embargo, al existir un sistema de distrito único, cualquier estudiante de España puede optar por una plaza en las universidades públicas de la capital utilizando la nota obtenida en su respectiva comunidad autónoma.

"Hay que abrir el melón de que en Madrid muchos estudiantes tienen que irse fuera porque las plazas se las lleva gente de otras comunidades con pruebas de acceso más fáciles. O PAU única o que hagan la de Madrid para entrar", comentó el joven estudiante.

De esta manera, el estudiante sentenció que los alumnos de comunidades con pruebas más asequibles o criterios de corrección menos estrictos logran calificaciones más altas.

Con lo cual, estas notas permiten a los estudiantes de fuera de Madrid adelantar en el proceso de admisión a los alumnos locales, quienes se quedan sin plaza en su propia región a pesar de haber realizado un esfuerzo equivalente o, dependiendo del caso, mayor.

El caso de Yago Rodríguez no es aislado, sino el reflejo de una queja histórica que resurge cada mes de junio.

Mientras que algunos sectores defienden que la descentralización de la prueba respeta las competencias educativas de cada autonomía, los críticos argumentan que el sistema actual rompe con el principio de igualdad de oportunidades. Asimismo, esto perjudica gravemente a los estudiantes que se examinan bajo los baremos más estrictos del país.

El desequilibrio de las notas altas

Una experta de Selectividad analizó en EL ESPAÑOL las pruebas de cada año con el fin de establecer un ranking sobre el nivel de dificultad de las mismas. Así, concluyó que las comunidades con más facilidad para obtener un sobresaliente son Murcia, Canarias, Extremadura y Andalucía que registran porcentajes altos de alumnos con notas superiores a un 9 muy por encima de la media nacional.

Por el contrario, las comunidades con más dificultades son Baleares, Cataluña y Madrid, donde el porcentaje de alumnos que alcanza la excelencia en el examen es notablemente menor.

Incluso, en comunidades como Madrid, en 2025, hubo polémica con el examen de matemáticas que superaba con creces el nivel de dificultad de cualquier otro.

De esta manera, estudiantes como Yago Rodríguez reabren cada año el debate político que rodea esta prueba y que busca homogeneizar el examen a nivel nacional para garantizar la igualdad de oportunidades.